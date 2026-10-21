La líder de Sumar irá de número 4 en la lista por Madrid de Frente Amplio al Congreso

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Madrid, 21 oct (EFE).- La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, irá de número 4 en la lista por Madrid de Frente Amplio al Congreso de los Diputados, según ha confirmado este miércoles su propia formación.

La lista por Madrid está encabezada por Emilio Delgado, de Más Madrid, y en el número 2 figura Tesh Sidi, del mismo partido, mientras que el tercer puesto lo ocupa el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.

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Por otra parte, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno es Ada Colau, cercana a los comunes y que irá de número uno por Barcelona con el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como número dos.

La decisión de que Barbero vaya como número cuatro en la lista por Madrid ha sido ratificada de manera unánime por la Ejecutiva de Movimiento Sumar esta misma mañana, según ha informado la formación en un comunicado.

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Barbero, que durante la legislatura ha sido portavoz del grupo Sumar en el Congreso, afronta este reto "asumiendo la responsabilidad de representar a todas aquellas personas que quieren que nuestro país siga siendo un referente de progreso y no se resignan a que en España gobiernen las derechas".

La nueva coalición Sumar, denominada Frente Amplio, fue impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, aunque en los últimos días se han incorporado más formaciones para concurrir de manera conjunta en determinados territorios en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Fuentes de este espacio han señalado a EFE que es probable que Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) vaya de número cinco en la lista por Madrid al Congreso, aunque advierten de que no hay nada confirmado por el momento. EFE