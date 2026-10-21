El trato de enfermedades de la sangre afronta una "explosión innovadora" de gran potencial

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Bilbao, 21 oct (EFE).- La hematología afronta "una explosión innovadora" con gran potencial para ampliar los tratamientos de las enfermedades de la sangre a través de vías como la inmunoterapia y la terapia génica, según han destacado especialistas en la materia en la víspera de iniciarse en Bizkaia su congreso nacional.

El Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo (Bizkaia), acoge desde mañana y hasta el próximo día 24 la mayor cita anual de la hematología española, 26 años después de celebrarse en Bilbao por última vez.

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El LXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y el XLII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) reunirán a 2.374 congresistas, en lo que supone un nuevo récord de asistencia, que analizarán las últimas innovaciones en la especialidad, así como el impacto potencial de la inteligencia artificial (IA), una herramienta que ven "muy poderosa" para la investigación.

En una conferencia de prensa previa celebrada en una carpa instalada en Bilbao para acercar la especialidad a la ciudadanía, han evidenciado que la hematología afronta una "explosión innovadora potente" con nuevos tratamiento y herramientas que están modificando la práctica diaria en las consultas, ha indicado el presidente del comité organizador del SEHH, el doctor Juan Carlos García, del hospital vizcaíno de Cruces.

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Entre los avances destacados, se encuentra la inmunoterapia, que aprovecha las defensas de los pacientes y los medicamentos con el fin de reforzar el sistema inmunológico para combatir el cáncer sanguíneo.

Según ha explicado el doctor Jordi Esteve, del Hospital Clínic de Barcelona, la denominada terapia CAR-T, "muy innovadora", utiliza linfocitos del propio paciente, modificados para reconocer y atacar las células tumorales.

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Se trata de un técnica aún en estado "muy embrionario", pero que tiene "un potencial muy grande", en opinión del especialista.

La innovación también está introduciendo cambios en el tratamiento de las enfermedades de la coagulación como la hemofilia mediante la implementación de la terapia génica, consistente en proporcionar al organismo del paciente la información genética para producir la proteína necesaria que permita que la sangre coagule y poder detener una hemorragia.

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Según la doctora María Teresa Álvarez, del Hospital Universitario La Paz (Madrid), se trata de una técnica "muy sencilla" para el paciente, que requiere "una sola infusión" en un procedimiento de una hora de duración, aunque después hay que hacer seguimiento al enfermo.

En España, ya hay tres pacientes con hemofilia tratados con terapia génica de las de cien personas en el mundo con esta dolencia que la han recibido.

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El primero en ser tratado en España recibió la terapia en el Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, de Vigo, en 2025; el segundo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, el pasado mes de junio; y el tercero y más reciente en el Hospital Universitario La Paz, de Madrid.

Además de estas innovaciones para lograr tratamientos más eficaces y más dirigidos a las necesidades del paciente, los congresistas también analizarán el potencial que representa la inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades de la sangre y en su investigación.

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Según el doctor del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Manuel Rodríguez, la IA va a permitir "extraer información de cantidad de datos de pacientes a los que ahora no sacamos todo el juego", lo que "va a ayudar mucho" a los especialistas a ofrecer una atención más precisa.

Para los organizadores de la cita congresual, la creciente complejidad del diagnóstico y del tratamiento de estas enfermedades debe tener reflejo en la formación, por lo que la presidenta del SEHH, María Victoria, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, ha reclamado que se amplíe su duración de cuatro a cinco años. EFE

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