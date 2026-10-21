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El presunto asesino de una mujer en Carabanchel no tenía denuncias por violencia machista

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Madrid, 21 oct (EFE).- El presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 52 años, en el distrito madrileño de Carabanchel no tenía denuncias previas por violencia machista, ni tampoco antecedentes penales, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años y nacionalidad española como autor del asesinato machista de su pareja, de 52 años y origen guatemalteco, a la que asestó este martes cinco puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel, horas después de que cometiese el crimen.

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Efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde localizaron al hombre en el interior de un vehículo en la confluencia de las calles Montejo y Ciudad de Frías.

Este nuevo asesinato machista se produjo poco antes de las tres de la tarde de este martes en la calle de Ontanilla, junto a un portal de una urbanización de viviendas.

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La víctima habría recibido cinco puñaladas con un arma blanca en el tórax y abdomen; como consecuencia de las múltiples heridas, entró en parada cardiorrespiratoria.

Aunque sanitarios de Samur-Protección Civil y Summa 112 pudieron revertir la situación y trasladarla en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, la mujer finalmente falleció.

Las mencionadas fuentes precisan que la víctima no había interpuesto ninguna denuncia por violencia machista, y que el detenido tampoco tenía antecedentes penales.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y 1.384 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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