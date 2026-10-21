El Badalona-Barcelona se jugará en Palamós al no concluir a tiempo las obras del estadio

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Barcelona, 21 oct (EFE).- El encuentro entre el Badalona Women y el Barcelona, de la novena jornada de la Liga F Moeve, se disputará finalmente en el Estadio Municipal de Palamós-Costa Brava debido a que las obras de adecuación del Estadio Municipal de Badalona no estarán terminadas a tiempo, según ha confirmado este miércoles el club badalonés.

El Badalona tenía previsto disputar el partido, programado para el domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas, en su estadio, coincidiendo con la fase final de los trabajos de acondicionamiento del terreno de juego con césped natural, un requisito de la competición. Sin embargo, el equipo deberá aplazar unas jornadas más su regreso a Badalona.

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El club del Maresme no ha concretado la fecha de vuelta y se ha limitado a señalar, en un comunicado, que espera regresar a su estadio "en las próximas jornadas".

De este modo, el Badalona Women recibirá al líder de la competición a unos 110 kilómetros de su ciudad, donde todavía no ha logrado ganar en este inicio de temporada: suma dos derrotas y un empate en sus tres partidos como local. EFE

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