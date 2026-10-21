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Armengol destaca las 80 normas aprobadas en una legislatura excesivamente bronca

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Madrid, 21 oct (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha destacado este miércoles las 80 iniciativas aprobadas en la Cámara a pesar de que la legislatura ha sido en algunos momentos excesivamente bronca en el hemiciclo.

En su intervención en un coloquio en el Club Siglo XXI, ha lamentado la imagen que se ha dado del Congreso pero ha insistido en que la legislatura ha sido útil, con una gran mayoría de iniciativas destinadas a ampliar derechos y servicios para la ciudadanía y con dos reformas de la Constitución.

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Ha recordado algunos de los momentos más tensos vividos en la cámara, desde los "gases pimienta" al diputado al que hubo que expulsar del pleno por subirse a la tribuna o los periodistas de "extrema derecha" que interrumpían las ruedas de prensa, pero pese a ello se han aprobado medidas muy importantes para la sociedad, ha recalcado.

Armengol ha defendido los avances legales y ha señalado que le hubiera gustado que hubiera habido más pero la aritmética parlamentaria "es la que es" y hay que acostumbrarse de cara al futuro a mayorías "más frágiles".

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"He intentado en todo momento buscar las posiciones para que la situación fuera lo más cercana posible a buscar acuerdos", ha asegurado antes de reprochar la imagen que se ha dado en ocasiones de "mucha agresividad".

Se ha declarado una "apasionada" de la política, el arma "más transformadora que existe" y ha recordado su empeño en defender las instituciones.

"Las cosas pueden seguir cambiando a mejor o yendo a peor, retroceder. Somos una democracia consolidada, pero tampoco tiene tantos años, por eso no podemos olvidar de dónde venimos y en lo que nos hemos convertido", ha avisado antes de señalar que el 29N se decidirá "qué rumbo continúa" en España. "Yo seguiré estando donde siempre, al servicio de la gente", ha concluido. EFE

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