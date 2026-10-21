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Albares dice que el PP hace el "ridículo" con 'ley de nietos' al "acosar" a cónsules para "tapar" sus propuestas

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido al PP que deje de "acosar" y "amedrentar" a los cónsules y al personal del Servicio Exterior, asegurando que está haciendo el "ridículo" con su amenaza de llevarles ante la justicia por no cumplir con el auto del Tribunal Supremo en relación con la 'ley de nietos' y que lo que busca es "tapar" sus propuestas electorales, como el recorte de las pensiones.

En declaraciones en 'La1', recogidas por Europa Press, Albares ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al señalar que los consulados no estaban cumpliendo con la exigencia del Supremo de verificar quiénes obtuvieron la nacionalidad, en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática y descienden de exiliados para que puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre.

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"Me parece lamentable, y yo creo que los españoles tienen que sancionarlo duramente en las urnas, que el Partido Popular tenga la desenvoltura y el cuajo de intentar amedrentar y acosar con declaraciones públicas y que el señor Feijóo haya mentido sobre lo que están haciendo funcionarios", ha afirmado Albares.

"¿Tanta desesperación tienen para cubrir lo que van a hacer con las pensiones, con la educación pública, la sanidad pública y la partida de becas, que a funcionarios del Estado que llevan toda su vida al servicio de los españoles tienen que intentar acosarles", se ha preguntado.

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"EL TIEMPO ES EXIGUO"

Albares ha asegurado que desde que se conoció la sentencia del Supremo se trasladó a los consulados, estos la hicieron pública y han estado trabajando "con toda la diligencia" para cumplir con la misma, "contrarreloj", si bien ha admitido que "el tiempo es exiguo" y ha eludido pronunciarse expresamente sobre si llegarán a tiempo.

"Todo el Servicio Exterior de España, los cónsules, los consulados, la Dirección General de Consulares, están cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo", ha garantizado, lamentando la "paradoja" que habrá españoles nacionalizados por la citada ley que pudieron votar en las elecciones de 2023 y no podrán hacerlo en esta.

EL "JUEGO" DEL PP PARA "TAPAR" SUS PROPUESTAS

"Soy muy consciente del juego del Partido Popular", ha dicho el titular de Exteriores, para quien lo que quieren los de Feijóo "no hablemos ni que le preguntemos sobre el recorte de las pensiones, o sobre las partidas de becas, o sobre la educación y la sanidad pública, o sobre el salario mínimo interprofesional".

Por eso, ha añadido, "se dedica a sacar cualquier tema y no le importa acosar a funcionarios públicos, a los cónsules y al personal del Servicio Exterior, con tal de tapar todo eso y de que no se hable de ello".

En cuanto a la amenaza del PP de acciones legales si Exteriores "obstaculiza" la retirada del censo de los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no son descendientes de exiliados, Albares ha considerado que "se están ridiculizando con estas cosas absurdas". Al hilo, les ha pedido que "dejen de hacer el ridículo" y expongan cuál es su política respecto a vivienda, educación o sanidad pública.

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EuropaPress

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