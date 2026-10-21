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63-77. Carolo somete al Valencia Basket y amarga el regreso de Carrera al Roig Arena

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Valencia, 21 oct (EFE).- El Valencia Basket sufrió este miércoles su segunda derrota en la Euroliga ante el Flammes Carolo Basket en un partido en el que siempre fue a remolque del conjunto francés liderado por la base Coline Franchelin con 16 puntos y 9 asistencias y aprovechó su superioridad y su acierto y castigó las 21 pérdidas del equipo valenciano.

La noticia positiva para el Valencia Basket fue el regreso de Raquel Carrera, que disputó sus primeros minutos de la temporada tras participar en la WNBA y fue la mejor de su equipo con 10 puntos y 6 rebotes.

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Después de un inicio marcado por los errores y la precipitación, la inspiración de Leticia Romero por el lado ‘taronja’ y de Noemie Brochant por el francés animó el partido. El intercambio de canastas y la igualdad se imponían en un Roig Arena que tenía en el regreso de la interior Raquel Carrera la principal noticia. Carrera dejó rápidamente su impronta con 4 puntos seguidos y una asistencia que ponían una pequeña distancia que obligaba al técnico visitante, Romuald Yernaux, a pedir tiempo muerto (16-12, min.7).

A pesar de que el Valencia Basket mantuvo su acierto y aumentó su ventaja con un triple de Alexis Peterson, el Carolo Basket había encontrado el camino a base de triples. El acierto de Franchelin, con dos triples seguidos, apretó un marcador que volvió a estar empatado con otro lanzamiento de tres puntos, esta vez de Maia Hirsch (23-23, min.10).

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La tónica se mantendría en el segundo parcial. Romero y María Araújo lanzaban al Valencia Basket a base de triples, pero el Carolo se reenganchaba para volver a empatar. En un contexto de pocos puntos, quien tuviera la opción de correr encontraría la oportunidad de sumar y ese iba a ser el Carolo. El equipo francés castigaba el balance defensivo del Valencia Basket y aprovechaba las pérdidas para jugar rápido y anotar con comodidad.

El Valencia Basket trató de dar un paso adelante y a base de rebotes ofensivos empezó a encontrar canastas con mayor facilidad, pero cada acción era respondida por el Carolo. Incluso la suerte jugó del lado francés con un triple a tablero de Brochant.

Y aunque Helena Pueyo anotó un lanzamiento lejano que parecía iniciar un cambio de dinámica, el Carolo no iba a bajar el ritmo y llegó a poner una distancia de 9 puntos.

De nuevo Pueyo castigó desde la esquina en otro momento que intentaba aprovechar el Valencia Basket, pero una vez más las pérdidas y el acierto rival con un triple al contraataque, esta vez de Strunc, actualizó la máxima distancia de cara al último cuarto (49-60, min.30).

Aún así, llegó a bajar de 10 puntos la diferencia con las canastas de Marta Suárez y de Alisia Jenkins en la pintura. Con todavía cinco minutos por jugar, el Valencia Basket trataba de agarrarse al partido y un triple de Pueyo y otra canasta de Jenkins elevaban la esperanza y asustaban a un Carolo que se encomendaba al tiempo muerto para recuperar la claridad (63-69, min.37).

Y la encontró con un pequeño parcial de 0-5. Una canasta de Clark en poste bajo y un triple de Brochant castigando la decimoctava pérdida del Valencia Basket devolvieron los dobles dígitos de ventaja a un equipo francés que se dedicó a jugar con el reloj a su favor para sellar su triunfo y hacer más grande la herida local (63-77, min.40).

Ficha técnica:

63 - Valencia Basket (23+10+16+14): Romero (8), Flórez (-), Balogun (6), Araújo (3), Kiss (8) -cinco titular- Carrera (10), Broncano (-), Peterson (7), Suárez (4), Bleda (-), Pueyo (9), Jenkins (8).

77 - Carolo Basket (23+16+21+17): Franchelin (16), Pospisilova (6), Banaszak (4), Brochant (17), Clarke (11) -cinco titular- Love (4), Magassa (-), Strunc (10), Rhennam-Vainqueur (-), Hirsch (9).

Árbitros: Ozlem Yalman, Amalia Marchis y Deividas Maciulskis. Sin eliminadas.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina que enfrentó al Valencia Basket con el Flammes Carolo Basket disputado en el pabellón Roig Arena ante 2.685 espectadores. EFE

cma/cta/jl

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