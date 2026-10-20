Rodri se queda fuera del once, Gerard Martín titular

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París, 20 oct (EFE).- El centrocampista del Barcelona Rodri no está en el once de salida de Hansi Flick para medirse al París Saint-Germain en la Liga de Campeones, mientras que Gerard Martín, que arrastraba molestias, estará en la defensa junto a Pau Cubarsí, mientras que Xavi Espart estará en el lateral derecho.

La baja de Rodri, que parece que arrastra algunas molestias, será cubierta por Marc Bernal, que estará en el centro del campo junto a Pedri y Dani Olmo.

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Espart es el hombre elegido por Flick para ocupar el lateral derecho, tras las bajas por lesión de Jules Koundé y Eric García. El portugués Joao Cancelo ocupará el lateral izquierdo.

El Barça sale con Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon. EFE