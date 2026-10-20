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Los Lakers prescinden de Knecht y retienen a Broony James para la nueva temporada

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Los Ángeles (EE.UU.), 19 oct (EFE).- Los Angeles Lakers anunciaron este lunes la salida del escolta Dalton Knecht y ratificaron a Broony James, hijo de la estrella estadounidense LeBron James, en la plantilla oficial, como parte del último recorte necesario de cara a la nueva temporada de la NBA que comienza esta semana.

El equipo angelino liberó a Knecht dos temporadas después de su fichaje en el 'draft', en lo que prometía ser uno de los mejores movimientos del mercado.

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La salida del escolta estadounidense como agente libre deja a los oro y púrpura, liderados en esta nueva era por el esloveno Luka Doncic, con los 15 jugadores reglamentarios en la plantilla que permite la NBA para el inicio de la temporada regular.

Tanto Knecht como Jaden Hardy y Bronny James eran los jugadores cuya continuidad peligraba entre las filas de los Lakers, debido a que sus contratos eran los más vulnerables frente al límite reglamentario de la plantilla.

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El equipo angelino inicia el próximo miércoles su andadura por la NBA en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles contra los Golden State Warriors de Stephen Curry. EFE

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