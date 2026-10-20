La UCO revela que Aldama atribuyó a un intento de robo el supuesto tiroteo a su coche

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuestionado la veracidad del supuesto tiroteo contra el vehículo utilizado por el empresario Víctor de Aldama, que él mismo atribuyó a un intento de robo o a un golpe con un punzón.

Según un informe al que ha tenido acceso EFE, el análisis de las comunicaciones y conversaciones mantenidas por el Aldama con personas de su entorno permitió conocer que el Audi A8 sufrió daños en la ventanilla del conductor producidos, bien por un objeto contundente – punzón o martillo punzón –, o por disparos realizados con arma de fuego de pequeño calibre.

PUBLICIDAD

El empresario informó a su aseguradora de que le habían "intentado robar" en su coche pero que no habían conseguido romper el cristal. También explicó que lo había intentado romper con "un punzón" y que no había puesto denuncia al considerarlo "absurdo".

"No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto, ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas", defendió Aldama ante la aseguradora.

PUBLICIDAD

El 28 de septiembre, Aldama se encontró pasadas las 7:00 horas de la mañana la ventanilla de su vehículo dañada y, tras sacar varias fotografías incluidas en el informe, se las envío a su protavoz, Ramón Bermejo, asegurándole que podían tener ya la historia que necesitaban, aunque aclaraba que no sabía si era un intento de robo o disparos.

También le envío las fotografías a su hermano detallando que podría tratarse de un intento de robo o de disparos, y le reenvió unos mensajes que, según él, procedían de "Un especial de los GAR" concluyendo que, "a priori" los impactos se trataban de "dos golpes con objeto contundente".

PUBLICIDAD

Su hermano, funcionario de la Policía Nacional, le dijo: “si te quieren amenazar, me parece mucha casualidad que justo lo hagan en la calle la primera vez que lo aparcas. Entiendo que, si alguien quiere amenazar a otro, lo sigue. Y teniendo en cuenta que tú dejas el coche siempre en el garaje, pues lo tendrían previsto en todo caso cuando lo dejes en el garaje”.

La UCO concluye que, en relación con los daños sufridos por el vehículo y el análisis de las conversaciones mantenidas por Aldama con distintas personas de su entorno, se desprende que los intervinientes consideraron que dichos daños podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante. EFE

PUBLICIDAD