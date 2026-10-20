La oferta de alquileres permanentes cayó un 10 % en el tercer trimestre, según Idealista

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Madrid, 20 oct (EFE).- La oferta de alquileres permanentes se redujo un 10 % interanual en el tercer trimestre de 2026, una caída que afectó a casi todas las zonas declaradas tensionadas que aplican controles de precios, según los datos que maneja el portal inmobiliario Idealista.

La plataforma ha explicado en un comunicado que los datos del tercer trimestre aún no reflejan los descensos que podrían haber generado los nuevos decretos de vivienda y confirman que la intervención en el mercado sigue generando escasez allí donde se aplica.

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La mayor disminución en los mercados tensionados se produjo en San Sebastián (52 %); seguida por A Coruña (41 %); Bilbao (41 %); Pamplona (33 %); Vitoria (32 %); Tarragona (31 %); Lleida (29 %); y Barcelona (22 %).

La única excepción dentro de estos mercados la constituye Girona, donde se incrementó un 4 %.

Entre los grandes mercados no declarados como tensionados, Alicante encabezó la caída (22 %); seguida de Valencia (12 %); y Málaga (11 %), mientras que en la ciudad de Madrid la oferta bajó un 6 % y en Palma un 2 %.

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Idealista ha indicado además que la mayor subida del país se ha registrado en Cáceres, con un incremento del 11 %; seguida de Girona y Badajoz (4 %); Las Palmas de Gran Canaria (2 %), Granada y Cádiz (1 %).

En el conjunto del territorio nacional, los alquileres de temporada llegaron a ocupar hasta el 34 % del mercado, con un aumento interanual de la oferta del 7 %.

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Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta se dio en A Coruña, que cuenta con un 44 % más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Vitoria (37 %), Bilbao (36 %) y Pamplona (14 %).

Por su parte, el mayor aumento de la oferta fuera de las zonas tensionadas se registró en Melilla (82 %); Madrid (52 %); Valladolid (50 %); Zaragoza (41 %); Zamora (33 %); y León (31 %). EFE

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