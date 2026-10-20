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La Federación Estatal LGTBI+ denuncia "importantes barreras" de acceso a pruebas de VIH

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Madrid, 20 oct (EFE).- La Federación Estatal LGTBI+ ha denunciado la existencia de "importantes barreras" de acceso a las pruebas de VIH en los centros de salud y pide formación para el personal sanitario para eliminar los obstáculos a esas pruebas y a la medicación preventiva.

Con motivo del Día Internacional de la Prueba del VIH, la federación explica que en las localidades donde no existen centros especializados y las pruebas se gestionan a través de atención primaria el testeo se enfrenta a "graves obstáculos".

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Según un estudio realizado por la entidad junto a la Universidad de Salamanca, varios participantes relatan episodios en los que se solicitan pruebas de estado serológico que son rechazadas por el personal sanitario.

El rechazo se argumenta por una supuesta falta de necesidad, de riesgo, o de utilidad de unas pruebas cuya realización entra en conflicto con las preferencias, percepciones o estereotipos del personal sanitario encargado de realizarlas, añade.

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"El problema es especialmente grave en municipios pequeños, en los que el personal de atención primaria está en contacto estrecho con el entorno de quien solicita la prueba. Muchas solicitantes pueden sentir vergüenza por compartir aspectos de su vida privada con profesionales que conocen su círculo social o familiar", expone la coordinadora del Grupo de Salud Integral de la Federación Estatal LGTBI+, Irene Aterido.

Por ello, desde la federación se pide que acceder a la prueba debería bastar con exponer la voluntad de hacérsela, sin tener que explicar motivos o justificaciones "y sin exponerse a juicios o respuestas estigmatizantes por parte del personal sanitario, como sucede, en muchos casos, en la actualidad".

Recuerda que en España, más de la mitad de los diagnósticos de VIH siguen siendo tardíos y que eso supone una reducción de la calidad y la esperanza de vida, debido a la menor eficacia del tratamiento antirretroviral, además de facilitar la transmisión del virus. EFE

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