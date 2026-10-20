Feijóo insinúa que Álvarez de Toledo será su 'número dos' por Madrid: "Una mujer que votó en contra de la amnistía"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insinuado este martes que la diputada del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo será su 'número dos' en la lista por Madrid al Congreso, tras dar varias pistas que apuntan a ella, como que "votó en contra de la amnistía" y que pidió la comparecencia de "la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales".

"Yo tengo pensada la mujer que va a acompañarme. Le aseguro que esa mujer votó en contra de la amnistía", ha afirmado Feijóo en una entrevista en la 'cadena Cope', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado quién será su número dos en la candidatura por Madrid que él encabeza ante las generales del 29 de noviembre.

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El PP ha desvelado estos días algunos candidatos para los comicios, como el de Xavier García Albiol que liderará la lista por Barcelona o los de sus vicesecretarios, que encabezarán sus respectivas provincias. Sin embargo, los 'populares' no han presentado candidaturas completas al 29N, a diferencia del PSOE, que las aprobó el pasado sábado en un Comité Federal celebrado en Fuenlabrada.

Una de las principales incógnitas es quién será el número dos en la lista de Madrid. En las generales de julio de 2023, Feijóo apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.

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En los últimos días distintas voces del PP han señalado en privado que Álvarez de Toledo es uno de los nombres con más posibilidades para ir de número dos de Feijóo por Madrid. Hace hace tres años ocupó el puesto seis en esa misma candidatura.

"ESA MUJER HA PEDIDO LA COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DEL CNI"

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciase la pasada semana que la ministra de Defensa, Margarita Robles, será su número dos por Madrid en la lista del PSOE, Feijóo ha confirmado que es una mujer la que le acompañará en ese puesto.

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"Le aseguro que esa mujer votó en contra de la amnistía. Margarita Robles votó a favor. Esa mujer ha pedido la comparecencia de la directora del CNI. La señora Margarita Robles no la dejó comparecer", ha dicho.

Estas pistas descartan como 'número dos' a otros nombres que también estaban en las quinielas, como la eurodiputada y vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra. En esta legislatura, Álvarez de Toledo ha ejercido como portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso.

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Además, Feijóo ha asegurado que la ministra de Defensa es la que "más dinero ha gastado en la historia democrática en materia de Defensa y la que "menos cuentas y menos responsabilidad ha asumido delante del Parlamento". Además, ha recalcado que Robles ha formado parte de un Ejecutivo que no ha tenido Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.

"Es decir, la número dos del Partido Popular es una política previsible, una política honesta y una política que no dice una cosa y hace la contraria", ha afirmado Feijóo, que no ha querido desvelar su nombre alegando que él no tiene "la capacidad para hacerlo porque le corresponde al Comité Electoral". "Si esperan hasta el domingo, yo creo que el domingo podemos saberlo", ha concluido.

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El próximo lunes 26 de octubre finaliza el plazo para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado ante las Juntas Electorales provinciales y se prevé que Feijóo apuré la presentación completa de las listas del PP.