Espana agencias

Feijóo insinúa que Álvarez de Toledo será su 'número dos' por Madrid: "Una mujer que votó en contra de la amnistía"

Imagen XYQ3UPSR6RHVVOAJW4JXWR24PQ
Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insinuado este martes que la diputada del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo será su 'número dos' en la lista por Madrid al Congreso, tras dar varias pistas que apuntan a ella, como que "votó en contra de la amnistía" y que pidió la comparecencia de "la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales".

"Yo tengo pensada la mujer que va a acompañarme. Le aseguro que esa mujer votó en contra de la amnistía", ha afirmado Feijóo en una entrevista en la 'cadena Cope', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado quién será su número dos en la candidatura por Madrid que él encabeza ante las generales del 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

El PP ha desvelado estos días algunos candidatos para los comicios, como el de Xavier García Albiol que liderará la lista por Barcelona o los de sus vicesecretarios, que encabezarán sus respectivas provincias. Sin embargo, los 'populares' no han presentado candidaturas completas al 29N, a diferencia del PSOE, que las aprobó el pasado sábado en un Comité Federal celebrado en Fuenlabrada.

Una de las principales incógnitas es quién será el número dos en la lista de Madrid. En las generales de julio de 2023, Feijóo apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.

PUBLICIDAD

En los últimos días distintas voces del PP han señalado en privado que Álvarez de Toledo es uno de los nombres con más posibilidades para ir de número dos de Feijóo por Madrid. Hace hace tres años ocupó el puesto seis en esa misma candidatura.

"ESA MUJER HA PEDIDO LA COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DEL CNI"

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciase la pasada semana que la ministra de Defensa, Margarita Robles, será su número dos por Madrid en la lista del PSOE, Feijóo ha confirmado que es una mujer la que le acompañará en ese puesto.

"Le aseguro que esa mujer votó en contra de la amnistía. Margarita Robles votó a favor. Esa mujer ha pedido la comparecencia de la directora del CNI. La señora Margarita Robles no la dejó comparecer", ha dicho.

Estas pistas descartan como 'número dos' a otros nombres que también estaban en las quinielas, como la eurodiputada y vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra. En esta legislatura, Álvarez de Toledo ha ejercido como portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso.

Además, Feijóo ha asegurado que la ministra de Defensa es la que "más dinero ha gastado en la historia democrática en materia de Defensa y la que "menos cuentas y menos responsabilidad ha asumido delante del Parlamento". Además, ha recalcado que Robles ha formado parte de un Ejecutivo que no ha tenido Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.

"Es decir, la número dos del Partido Popular es una política previsible, una política honesta y una política que no dice una cosa y hace la contraria", ha afirmado Feijóo, que no ha querido desvelar su nombre alegando que él no tiene "la capacidad para hacerlo porque le corresponde al Comité Electoral". "Si esperan hasta el domingo, yo creo que el domingo podemos saberlo", ha concluido.

El próximo lunes 26 de octubre finaliza el plazo para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado ante las Juntas Electorales provinciales y se prevé que Feijóo apuré la presentación completa de las listas del PP.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

Así lo ha confirmado Feijóo este martes en una entrevista en Cope, argumentando que sería un “error facilitar al sanchismo de forma directa o indirecta al Senado”

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales

Las autoridades investigan si su muerte estuvo relacionada con el temporal

Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA: se elevan a seis las víctimas mortales

La policía portuguesa desaloja por la fuerza las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto

La intervención ha comenzado en la madrugada del martes, después de un ultimátum lanzado por el gobierno para desmontar las tiendas

La policía portuguesa desaloja por la fuerza las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto

El desplante que ha sufrido el príncipe Christian de Dinamarca en su debut en un banquete de Estado: “Algunos invitados le ignoraron porque no sabían quién era”

El hijo de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca hizo su debut en un banquete de Estado este lunes para recibir al presidente de Vietnam, Tô Lâm, y su esposa, Ngô Phương Ly

El desplante que ha sufrido el príncipe Christian de Dinamarca en su debut en un banquete de Estado: “Algunos invitados le ignoraron porque no sabían quién era”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

El PP confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría de derecha en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

ECONOMÍA

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”