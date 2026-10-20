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Feijóo, Abascal y Colau aceptan la entrevista del 'youtuber' Jordi Wild, a la espera del 'sí' de Sánchez

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, han aceptado la propuesta del 'youtuber' Jordi Wild para someterse a una entrevista en su pódcast 'The Wild Project', mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin responder a la invitación.

La iniciativa, planteada a principios de octubre como "una semana especial de elecciones", ha ido tomando forma con las respuestas de los primeros dirigentes, aunque todavía está pendiente de una de las figuras que el propio 'youtuber' considera "fundamental" para el proyecto.

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Wild ha dado de plazo hasta el final de este viernes, 23 de octubre, para cerrar las participaciones. Si para entonces no recibe respuesta de alguno de los candidatos, entenderá que no quiere acudir.

DE UN 'TODOS O NINGUNO' A "DEJAR LA PUERTA ABIERTA"

El proyecto arrancó el pasado 8 de octubre, cuando Wild anunció su intención de entrevistar a Feijóo, Abascal, Sánchez y un representante de la coalición de izquierdas. La propuesta incluía una condición: "o acudían todos o no participaba ninguno".

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El primero en aceptar fue Feijóo, que al día siguiente publicó un vídeo en 'TikTok' en el que se mostró dispuesto a sentarse con el 'youtuber'. "Sin límites ni preguntas pactadas", aseguró el líder del PP, que invitó a Wild a fijar una fecha y una hora para el encuentro.

Horas después, Abascal confirmó también su participación con un breve mensaje en 'X': "Cuenta conmigo".

La respuesta de Sánchez, sin embargo, no ha llegado. Ante esta situación, Wild anunció este lunes que abandonaba su requisito inicial después de que numerosos seguidores le pidieran que no cancelara las entrevistas por la ausencia de alguno de los dirigentes.

"Dejo las puertas abiertas a todos los candidatos y entrevistaré a quienes quieran venir", explicó, aunque insistió en que la presencia del presidente del Gobierno sería importante para dar otra "dimensión" a las conversaciones. "Espero que al final se anime", señaló.

Este martes se ha sumado Colau, a quien Wild había invitado formalmente como representante del Frente Amplio. "Acepto la propuesta, será un placer", ha respondido la exalcaldesa de Barcelona en su vuelta a 'X' después de cinco años.

SIN PREGUNTAS PACTADAS Y CON PERIODISTAS PARA VERIFICAR LOS DATOS

La principal particularidad de la propuesta es que Jordi Wild no facilitará las preguntas antes de las entrevistas. El 'youtuber' quiere evitar que los candidatos acudan con sus intervenciones "preparadas" y asegura que su objetivo es "pillarles a contrapié".

"Quiero transparencia, y quiero saber qué piensan de verdad", defendió en su llamamiento inicial, en el que también pidió que acudieran los propios candidatos y no otros representantes de sus partidos.

Wild adelantó también que las conversaciones serán "duras e inquisitivas" y abordarán asuntos delicados, aunque ha descartado los "gritos" y las "descalificaciones". Su intención, ha explicado, es mantener un tono de "respeto y cordialidad".

Para comprobar la veracidad de las afirmaciones, dos periodistas independientes estarán presentes fuera de cámara con ordenadores portátiles, desde los que podrán verificar los datos que se mencionen y advertir de posibles errores durante las conversaciones.

OTROS PARTIDOS TAMBIÉN QUIEREN SENTARSE

La propuesta ha despertado además el interés de otras formaciones políticas. El candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, ha expresado públicamente su deseo de participar, aunque ha reconocido que no había recibido una invitación.

"Es feísimo pedir que te inviten a algo a lo que no te han invitado, pero por España hago lo impensable, y me encantaría ir", ha escrito en la red social 'X'.

También el partido Democracia 21 ha reclamado un espacio para su representante, Miriam González, con un mensaje dirigido al 'youtuber': "¿Y para cuándo una entrevista con una mujer que haya fundado un partido a nivel nacional? Miriam está lista, pon fecha y hora".

Por el momento, Wild ha señalado que su prioridad es cerrar las entrevistas con los cuatro candidatos inicialmente previstos, aunque no descarta incorporar algún perfil adicional si dispone de tiempo. Una vez concretadas las conversaciones, abordará la posibilidad de organizar un debate.

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EuropaPress

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