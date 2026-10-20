El Valencia destituye al técnico Mikel Crespo

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Valencia, 20 oct (EFE).- El Valencia ha destituido al técnico vasco Mikel Crespo, que logró el ascenso a Liga F tan solo un año después del descenso, tras un inicio de temporada en la que el equipo valencianista no ha sumado ningún punto en siete jornadas.

Crespo llegó al primer equipo femenino del club valencianista en verano de 2025 para dirigir al equipo en Primera RFEF y consiguió ascender a Primera División. Sin embargo, en la actual temporada el equipo es colista y es el único que no ha sumado ni un solo punto en la Liga F.

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Según anunció el club en el comunicado, el segundo entrenador Alejandro Moreno tampoco sigue en el equipo.

“El club quiere agradecer a ambos técnicos su dedicación y profesionalidad desde que asumieron la dirección del equipo para afrontar la Primera Federación 25-26, consiguiendo el ascenso a la actual Liga F 26-27”, destacó la entidad. EFE

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