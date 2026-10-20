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El Supremo da 24 horas a las partes para alegar la decisión de la JEC sobre ley de nietos

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 24 horas, hasta las 15:00 horas de mañana, jueves, para que las partes personadas presenten alegaciones a la decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de octubre relativa a la Ley de Nietos, en la que envía documentación a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara al 29N.

En una providencia, el alto tribunal da así 24 horas a las partes interesadas para que formulen alegaciones: la Abogacía General del Estado, Fiscalía, y los partidos políticos Vox e Iustitia Europa.

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En su acuerdo 321/670 la JEC envía la documentación electoral para el 29N a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo para nacionalizados por la 'ley de nietos'.

El objetivo de la resolución es que la documentación necesaria para votar llegue a todos los que no estén afectados por el auto del Supremo.

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En este sentido, Iustitia Europa ha registrado un escrito en el que reclama al Tribunal Supremo que advierta sobre posibles incurrencias en un delito electoral si efectivamente estos inscritos votan el 29N.

Además, este partido reclama que acuerde la suspensión para las elecciones generales del 29N de los efectos electorales y de las operaciones de votos a todos los que hayan adquirido la nacionalidad en virtud de la ley de memoria democrática, "manteniéndose únicamente la eficacia electoral de quienes hayan quedado individualmente exceptuados mediante la certificación prevista" por el Supremo. EFE

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