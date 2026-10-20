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El líder del PSOE de Castilla y León recuerda que las listas las hace Ferraz

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Valladolid, 20 ene (EFE).- El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido este martes que entiende el "cabreo" de la federación palentina por el cambio en la lista al Congreso por esa provincia, pero ha recordado que no son unas primarias y que el Comité Federal tiene la última palabra.

"Con el cabreo que podamos tener, con las reacciones o el mal sabor de boca que te quede, son competencias estrictas de la Comisión Federal de Listas y del Comité Federal y es algo que todos conocemos", ha asegurado en una entrevista en Telecinco.

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Tras la dimisión en bloque de los miembros de la lista palentina a la Cámara baja anunciada este lunes, Martínez ha empatizado con que a ninguna federación provincial o autonómica le gusta que le modifiquen sus propuestas electorales, en un proceso genera "tensiones y fricciones" por sí mismo.

Sin embargo, ha remarcado que en estos casos se siguen los "procesos reglamentados legales" aprobados mayoritariamente en los congresos del partido.

Por eso, ha pedido no confundir a la militancia y ha insistido en diferenciar el procedimiento para conformar las listas electorales de las primarias para ser candidato a una alcaldía o presidir un gobierno autonómico o nacional.

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Respecto al futuro de la lista a la Cámara Baja por Palencia, Martínez ha explicado que tanto la dirección nacional del PSOE como la agrupación de esa provincia trabajan para configurar "otro equipo humano" que forme una candidatura.

De la lista al Senado por esa provincia, ha indicado que no hay modificaciones. EFE

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