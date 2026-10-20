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El Langui conquista su primera medalla de oro en el Campeonato Internacional de Olbia

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Juan Manuel Montilla, 'El Langui', conquistó la medalla de oro en el Campeonato Internacional de Olbia (Italia) de boccia, la primera de su palmarés a nivel individual con la selección española, que se suma al bronce obtenido por equipos.

Olbia tenía algo especial para el deportista madrileño puesto que hace justo un año debutó en competición internacional en la ciudad de Cerdeña y consiguió su primera medalla de bronce en individual y un oro por equipos.

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"Llegábamos a este campeonato después del Mundial de Corea, donde no conseguimos subir al podio, aunque sí pudimos rascar puntos importantes. Veníamos con muchas ganas de resarcirnos, de hacer un buen papel y, sobre todo, de seguir sumando puntos en esa carrera hacia el Europeo del próximo año y los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028", declara a EFE Langui.

"Esta vez he llegando con más experiencia, mejor posición en el ranking mundial y con un objetivo que mi entrenador me había marcado, que era alcanzar, como mínimo, las semifinales. Eso también supone cierta presión, pero había que saber gestionarla", confesó.

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"Desde el primer partido me he encontrado muy bien. Fui parcial a parcial, bolita a bolita, partido a partido. Sin volvernos locos, haciendo un juego constructivo, siendo agresivos cuando tocaba, pero sobre todo jugando con cabeza y paciencia. Conseguimos superar la fase de grupos, avanzar en las eliminatorias y plantarnos en la gran final", apuntó.

En la final se midió al ucraniano Volodymyr Roiko, un rival muy completo. "Tiene fuerza para romper el juego, buena colocación y mucha capacidad para construir. De esos jugadores a los que cuesta muchísimo rascarles un punto".

"Precisamente esa fue nuestra estrategia, la de trabajar cada bola, pelear cada parcial e ir sumando de uno en uno. Así llegó ese oro tan deseado. Es una medalla que significa mucho para mí. No solo por el resultado, sino por la confianza, la seguridad y la experiencia que me aporta. Además, supone seguir sumando puntos muy necesarios para los próximos grandes objetivos", señaló.

En la competición por equipos, estrenando nueva configuración con la incorporación de Mohamed Soliman en BC2, España conquistó el bronce.

"Fue una competición exigente, con una fase de grupos de cinco equipos, partidos complicados, algunos errores y también buenas decisiones. Destacaría especialmente el encuentro contra Italia, una selección con jugadores muy fuertes y grandes colocadores. Fue un partido durísimo que conseguimos sacar adelante en el último parcial", relató.

El siguiente rival fue Países Bajos, una selección muy experimentada, con jugadores que llevan mucho tiempo compitiendo juntos y se conocen perfectamente.

"Empezamos bien, llevando la iniciativa y manteniéndonos por delante en el marcador, pero en el penúltimo parcial cometimos algunos errores que no conseguimos corregir defensivamente. Eso nos hizo perder la ventaja y, aunque lo intentamos hasta el final, no pudimos darle la vuelta", comentó.

"Me marcho de Olbia muy contento, con buenas sensaciones, mucho aprendizaje y, sobre todo, con más confianza en mi juego, pero también con los pies en el suelo, porque sabemos que todavía queda muchísimo trabajo por delante. Ahora toca pensar en el siguiente reto, la Copa del Mundo de Brasil, a principios de noviembre. Llegaremos con más fuerza, más seguridad y las mismas ganas de seguir peleando cada bola y sumando puntos para el ranking mundial", concluyó.

Las otras medallas de España en este campeonato internacional fueron el oro de Mohamed Soliman (BC2), las platas de Ainhoa Meñaka (BC2) y Alejandro Díaz (BC3) y los bronces de Desirée Segarra (BC1), Laura Utrero (BC3) y Sara Aller (BC4). EFE

(foto)

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