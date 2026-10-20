Espana agencias

El Gobierno bajará ratios de Infantil y Bachillerato y lo ve difícil en Primaria y la ESO

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno legislará para aprobar antes de las elecciones la bajada de ratios en los ciclos de Infantil, sobre todo tras las demandas de las cuidadoras de 0 a 3 años, y para reducir el número de alumnos por aula en Bachillerato, si bien reconoce que ve "complicado" sacar una ley que rebaje las ratios de Primaria, Secundaria y la jornada docente.

Tras la disolución de las Cortes Generales y la suspensión de la ley que rebajaba el número de alumnos en Primaria (hasta un tope de 22 estudiantes por profesor) y de la ESO (un máximo de 25 alumnos por aula), fuentes del Ejecutivo reconocen a EFE que es "difícil" retomar una ley que debe ser convalidada.

PUBLICIDAD

No obstante, la intención del Ejecutivo de acelerar la aprobación de aquellos decretos que no necesitan pasar por el Parlamento incluye la nueva norma que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil y que contempla el Bachillerato y la Formación Profesional de grado Básico.

De hecho, el Ministerio ha convocado para este martes a la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, donde volverá a debatir con los sindicatos el último borrador de este decreto, que establece hasta un máximo de 4 bebés en las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años.

PUBLICIDAD

También marca 20 alumnos por educadora en el ciclo de 3 a 6 años.

Este último borrador, que tratará la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE) una semana después -el 29 de octubre- también incluye un tope de 30 alumnos para los cursos de Bachillerato y de 15 en la Formación Profesional de grado básico. Se aplicaría en el curso 2029-2030 en el primer año de cada formación.

Y es que según el texto al que ha tenido acceso EFE, el decreto no incluye una bajada de ratio en Primaria y mantiene en 30 (como actualmente) el número de alumnos por clase en Secundaria, por lo que se da por perdida la ley de ratios que bajaba hasta un máximo de 25 los alumnos para la ESO.

"Los centros de educación secundaria tendrán, como máximo, 30 alumnos por unidad escolar en educación secundaria obligatoria y 30 en bachillerato", especifica el decreto.

Para el curso 2027-2028 entrarían ya en vigor los 4 bebés por cuidadora del primer ciclo de la Educación Infantil y los 20 alumnos por aula para el curso de 3 años. El resto se aplicaría de forma progresiva, "siendo de plena aplicación al comienzo del curso escolar 2029-2030".

No obstante, aunque el Ejecutivo ve complicado que en esta legislatura se pueda aprobar la ley que baje las ratios de las enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria) y de la jornada docente, este otro decreto contemplará una gran demanda de los sindicatos: que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda contar como doble plaza a partir del curso que viene.

Los otros dos decretos que el Ministerio de Educación llevará a los próximos consejos de ministros para su aprobación inmediata serán el que permitirá que las lenguas no oficiales, como el asturiano o el aragonés, puedan ser especialidad docente y el que frenará la Formación Profesional online.

La Mesa negociadora de este martes entre Ministerio y sindicatos debatirá las dos normas y la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado se reúne, también hoy, para debatir el decreto de FP.

Una norma que aumentará la presencialidad en los títulos que se impartan de forma virtual -hasta un 39 % dependiendo del tipo de formación- y regulará las ratios máximas por docente -hasta 50 alumnos en modalidad virtual, de forma progresiva-. Los actuales centros de FP tendrán hasta el 31 de diciembre de 2030 para adaptarse a la futura ley. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 10 maneras de controlar la presión arterial alta sin tener que recurrir a medicamentos, según expertos

Adoptar hábitos saludables puede, en determinadas circunstancias, prevenir o retrasar la necesidad de tratamiento farmacológico

Las 10 maneras de controlar la presión arterial alta sin tener que recurrir a medicamentos, según expertos

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

A 40 días del 29N, la izquierda llega dividida tras el fracaso del pacto entre Frente Amplio y Podemos. Las encuestas otorgan la victoria al bloque de derechas con una suma PP-Vox que rozaría los 200 diputados

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

La cantante estadounidense conmemora las cinco décadas de su paso por nuestro país con dos conciertos, días antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

El primer concierto de Patti Smith en España cumple 50 años, “una gran celebración de libertad colectiva” que llegó en plena Transición

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

El ministerio licita un contrato para subastar electrónicamente todo tipo de bienes en los dos próximos años. Antes lo hacía Hacienda. En noviembre se venden 26 lotes de inmuebles que pertenecían a narcos gallegos como Miñanco y Marcial Dorado

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

Los populares, si llegan a Moncloa, limitarían la presencia pública en el capital de empresas privadas a tres ámbitos concretos: defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, las pensiones, la ley de nietos y el Consejo de Ministros

Sanidad ofrece un 20% de comisión a la empresa que le ayude a subastar los bienes de los narcos: un chalé de Sito Miñanco por 438.000 euros

Puigdemont entra en la campaña para el 29-N: el líder independentista regresa a Cataluña para salvar a Junts del batacazo que prevén los sondeos

Madrid quiere reducir la franja de protección de la Casa de Campo a solo seis metros: “A partir del séptimo ya puedes tirar fuegos artificiales o montar una feria de gastronomía”

Elecciones generales 29-N, en directo | El PSOE de Palencia deja al partido sin candidatura a 41 días de las elecciones después de que Ferraz sustituyera a su cabeza de lista por una diputada veterana

ECONOMÍA

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

Heredar una vivienda con hipoteca puede salir caro: los tres pasos a seguir antes de aceptarla para evitar sorpresas

La campaña de la aceituna busca cuadrillas, pero muchos no quieren que su sueldo dependa de la lluvia: “La gente prefiere seis meses en la hostelería que estar cada día mirando el cielo”

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”