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El director de Innovación del Ejército asume que la ruptura con Israel "afecta", pero defiende que es una "oportunidad"

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El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, teniente general Miguel Ivorra, ha reconocido este martes que la ruptura con Israel en el ámbito de la seguridad y la defensa "afecta" a la seguridad nacional y las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero ha sostenido que se trata de una "oportunidad" para la industria y los ejércitos.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Ivorra ha reconocido que España mantenía una "dependencia excesiva" de la tecnología israelí, industria con la que cortó en septiembre de 2025 como represalia por la ofensiva de Tel Aviv contra la Franja de Gaza, que el Gobierno tildó de "genocidio".

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Tras el veto, es la industria española la que tiene que "fabricar" las capacidades que nos suministraban los israelíes, ha explicado Ivorra. "Lógicamente afecta, porque hay sistemas complejos que requieren tiempo y dinero", ha agregado.

En cualquier caso, se ha declarado "optimista" y cree que este escenario es "una oportunidad" para España. "Tenemos capacidad de soslayarlo (la dependencia), así que lo veo como una oportunidad", ha subrayado.

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INMENSA BRECHA CON EEUU

Ivorra también ha pedido ser "realistas" respecto a la brecha entre la tecnología española y la estadounidense. "Inmensa", ha recalcado. No obstante, cree que la Unión Europea en su conjunto, "yendo con una sola voz", puede remar para alcanzar la autonomía estratégica. "Es difícil de conseguir, pero dentro de Europa será más fácil si todos colaboramos", ha indicado.

No obstante, Ivorra cree "necesario" algún grado de dependencia en la actualidad y, de hecho, cree que terceros países invirtiendo en programas europeos son "aliados", además de "competidores". "Las dos cosas", considera.

Por otro lado, el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa ha señalado que "es una realidad" que Marruecos "se está aprovisionando de armamento" que le proporcionan Washington y Tel Aviv, pero ha advertido de que eso no es lo mismo que lograr autonomía estratégica ni superioridad tecnológica. "No se consigue porque compres productos, sino desarrollándolos, evolucionándolos y manteniéndolos".

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