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Cortan la electricidad en una parte de la plaza Cataluña, donde se encuentra la acampada

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Barcelona, 20 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha cortado el suministro eléctrico en una parte de la plaza Cataluña, donde se encuentra la acampada por la vivienda desde hace tres semanas, debido a un informe de los Bombers que así lo recomendaba después de que los acampados se conectaran fraudulentamente a la luz de la plaza.

Fuentes del consistorio han explicado a EFE que esa conexión irregular fue realizada "de forma precaria y sin las garantías técnicas necesarias", lo que provocó un "riesgo inminente para la seguridad de las personas".

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Como consecuencia, el informe de los Bombers de Barcelona aconsejó el "corte inmediato" del suministro, siguiendo criterios de seguridad y prevención de riesgos, con el objetivo de "garantizar la integridad" de los acampados.

En declaraciones a EFE, la portavoz de la acampada de Barcelona, Kiara Monrroy, ha denunciado la decisión del ayuntamiento, alegando que los participantes "no han sido informados de ningún riesgo eléctrico" en la zona, y sospecha que este actuación pretende motivar la disolución del campamento.

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Ante esta situación, algunos miembros de la acampada han mantenido una reunión con representantes del consistorio y con una oficina de atención ciudadana (OAC), que ha terminado sin acuerdos, según Monrroy.

"No nos responden. No están mirando por el bienestar de las personas acampadas. Ni siquiera en Madrid, siendo gobernada por la derecha, se ha visto este recorte", ha criticado.

El pasado 7 de octubre, la acampada de Barcelona presentó una solicitud formal dirigida al Ayuntamiento de Barcelona, a la que ha tenido acceso EFE, en la que se exigía la definición de protocolos y la garantía de mínimos de agua potable, electricidad y alumbrado en el campamento reivindicativo iniciado el 29 de septiembre. EFE

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