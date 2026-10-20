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Convocan protestas contra la visita de Milei a la Universidad Rey Juan Carlos

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Madrid, 20 oct (EFE).- Varias organizaciones estudiantiles han convocado concentraciones y protestas por la visita este miércoles del presidente de Argentina, Javier Milei, al campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Vicálvaro (Madrid), donde el dirigente tiene previsto reunirse con el profesor Jesús Huerta de Soto.

La Plataforma URJC por la Pública ha convocado una protesta a las 12:30 (media hora antes del acto agendado) en dicho campus, según han indicado en las redes sociales, para expresar su "firme rechazo" a la visita de Milei, que participará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca que imparte esa institución.

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La organización ha exigido que se cancele la invitación de Milei y ha esgrimido que, bajo su mandato, Argentina se ha convertido "en el laboratorio del anarcocapitalismo, con un coste social" que afecta a millones de personas.

Además, recalca que durante su presidencia los estudiantes y rectores de las universidades argentinas llevan "meses movilizándose contra los recortes", por lo que piden al rectorado de la URJC que se "desvincule públicamente de este acto".

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Por su parte, la Organización Estudiantil Socialista (OES) de Madrid ha convocado una concentración a las 12:00 horas frente a la biblioteca del campus contra la presencia de "discursos fascistas" en la universidad, han señalado en una publicación en redes sociales.

Desde esta organización han afirmado que el presidente argentino plantea "un marco de austeridad y privatizaciones en favor de un capitalismo salvaje", que ha llevado a los estudiantes de Argentina a manifestarse en las calles "contra sus políticas por destruir universidades enteras, en un marco represivo sin precedentes".

También han llamado a las movilizaciones desde el Partido Comunista en Madrid y la Juventud Comunista, que piden denunciar la "actitud servil" de la universidad para con "alguien que está destruyendo activamente la educación pública, y está desmantelando cualquier atisbo de derechos sociales en su país".

"Milei debería ser declarado persona non grata en nuestro país y en nuestra universidad", han afirmado en una publicación en la red social X. EFE

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