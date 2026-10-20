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Armengol elogia el "inconmensurable legado" y la capacidad de diálogo de Rubalcaba, en el 15 aniversario del fin de ETA

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha elogiado este miércoles el "inconmensurable legado" dejado por el exdirigente y exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha resaltado su capacidad de diálogo, coincidiendo con el décimoquinto aniversario del fin de ETA, que se produjo con él al frente del Ministerio del Interior.

Ha sido en el acto convocado en la Cámara para bautizar con el nombre de Rubalcaba --fallecido en 2019-- una de las salas contiguas al hemiciclo que hasta ahora se conocía como el 'escritorio de la prensa' por ser el utilizado por los profesionales de los medios de comunicación. Allí se va a colocar una placa que le recuerda como "una de las figuras clave de la historia democrática española".

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Armengol, que le ha definido como un "magnífico orador", un "hombre de Estado" y como una "pieza valiosísima" de la democracia española, le ha enmarcado en aquella generación que se metió en política "desde el profundo rechazo a la dictadura" y acabó marcando "el devenir del país de una manera única y épica".

"Esa generación estaba luchando valientemente contra un régimen opresor y de pronto, sin darse cuenta, se encontró con la responsabilidad del buen funcionamiento de una democracia sobre sus hombros. Y lo hizo maravillosamente bien. A esa generación de políticos y políticas le debemos muchísimo", ha enfatizado, destacando la importancia de recordarles justo ahora cuando "algunos han olvidado y pretenden que los demás olvidemos, cuán duro fue recuperar derechos y libertades" tras décadas de "oscuridad, sufrimiento y muerte".

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"EJERCIÓ EL CONSENSO COMO NADIE"

La presidenta ha recalcado que Rubalcaba contribuyó de forma "brillante y lúcida" a construir la España del presente y ha destacado que dejó un "legado inconmensurable" que todos los políticos deberían aplicarse.

"El diálogo, el acuerdo y el consenso es vital para la salud democrática y Alfredo lo predicó y lo ejerció como nadie. El acuerdo requiere de escucha activa y de muchísimo esfuerzo, porque sin él el bien común no puede cristalizar en las voluntades políticas y se diluye", ha avisado Armengol, llamando a los representantes públicos a "trabajar unidos por un horizonte compartido".

Según ha explicado, la casualidad quiso que este homenaje se programase para el 20 de octubre, justo cuando se cumplen 15 años del fin de ETA, una "gran victoria de la democracia" y un "hito fundamental" que quedará ligado siempre a su figura y que evidencia, a su juicio, su "inteligencia política", su "enormísima capacidad de trabajo", el "compromiso con sus ideales", su "entrega sin paliativos" y su "respeto por el servicio público".

HAY QUE "VIVIR COMO PIENSAS PARA NO PENSAR COMO VIVES"

También ha recordado el "compromiso con la educación pública" de quien fue profesor y ministro del ramo, su generosidad, su empatía y su honestidad. "Él repetía muchas veces la frase: 'Tienes que vivir como piensas porque si no acabas pensando como vives'", ha rememorado.

"Alfredo, Te seguimos queriendo, te seguimos admirando, te seguimos necesitando", ha dicho Armengol, quien ha confesado que sigue teniendo su teléfono guardado en el móvil y que muchas veces se pregunta qué opinaría su "afilada mirada" de los tiempos que corren y de que "sosegada y acertada manera" resolvería los "acertijos" del presente.

También ha tomado la palabra Pilar Goya, viuda del homenajeado, quien ha destacado que el mejor homenaje que se pueda hacer a su memoria es vincularle a un espacio relacionado con la comunicación, pues una de sus principales preocupaciones fue que la ciudadanía comprendiera la importancia del trabajo parlamentario. Por eso ha cedido algunos de los seis galardones que le concedió la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) para que se exhiban en el escritorio.

Goya ha señalado que para ella tiene, y también lo tendría para su marido, un "valor extraordinario" que la Mesa del Congreso haya decidido honrarle poniendo su nombre a esta sala. La decisión la adoptó la mayoría del PSOE y Sumar y contó con el voto en contra del PP por considerarla partidista.

COLABORADORES DEL HOMENAJEADO

En el evento han estado presentes numerosos políticos socialistas como los ministros de Transición Digital, Óscar López; Transportes, Óscar Puente y Hacienda, Arcadi España, así como la presidenta el PSOE, Cristina Narbona; la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, y el portavoz parlamentario, Patxi López.

Asimismo, se han acercado a recordar al homenajeado exdirigentes socialistas de su etapa como Elena Valenciano, que fue vicesecretaria general del partido cuando él lo lideraba y el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

También estaban el exsecretario general del PSOE Joaquín Almunia, los exmnistros Ramón Jáuregui y José Blanco; el exsecretario general de la OTAN Javier Solana y el que fuera líder de los socialistas madrileños y amigo del homenajeado Jaime Lissavetzky.

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EuropaPress

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