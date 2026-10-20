Abascal urge a elegir entre "prosperidad, libertad y orden" o "inmigración, caos y subdesarrollo" en las elecciones

12/10/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en el Mirador Isabel II, a 12 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Abascal visita, con motivo del 12 de octubre, la ciudad autónoma para recorrer distintos puntos de la ciudad y comprobar los efectos de la entrada de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio. La agenda incluye una comparecencia pública ante los medios y una ofrenda floral organizada por Vox Ceuta en homenaje a quienes dieron su vida por España. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha urgido este martes a escoger entre "prosperidad, libertad, orden, seguridad y desarrollo económico" o "inmigración masiva, precios imposibles, inseguridad, caos, violencia y subdesarrollo" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', el presidente de Vox ha explicado que los comicios constituyen más que "una elección concreta". "Se decide el rumbo de las próximas décadas", ha advertido.

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"Si habrá prosperidad, libertad, orden, seguridad y desarrollo económico basado en energía, tecnología e inteligencia artificial o si habrá inmigración masiva, precios imposibles, inseguridad, caos, violencia y subdesarrollo", ha escrito. "Si habrá civilización o sumisión", ha resumido Abascal, que ha afirmado que "sólo Vox lo tiene claro".