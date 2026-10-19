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Una jueza imputa a elDiario.es y a su director por injurias y calumnias a Julio Iglesias

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Madrid, 19 oct (EFE).- Un juzgado de Madrid ha imputado al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y a cuatro de sus periodistas por presuntas injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral al cantante Julio Iglesias, ha informado el propio periódico digital.

La titular del juzgado número 25 de Madrid ha admitido la querella presentada por el cantante después de que elDiario.es publicara el pasado mes de enero una serie de reportajes en los que varias extrabajadoras domésticas de Iglesias denunciaban delitos de trata con fines de explotación laboral y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

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Ignacio Escolar y los periodistas María Ramírez, Juan Luis Sánchez, Ana Requena y Elena Cabrera deberán comparecer en el juzgado el próximo 16 de diciembre, según informa el propio medio.

En la querella, presentada el pasado 21 de julio, el cantante considera que esas informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.

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Paralelamente a este procedimiento, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidirá en los próximos días si abre una causa contra Julio Iglesias, tras la querella por agresión sexual y otros delitos presentada contra él por las dos exempleadas.

Fuentes de elDiario.es han señalado a EFE que este medio se reafirma en la información publicada que fue fruto, según ha subrayado, "de un largo proceso de investigación, recopilación de testimonios y contraste", tal y como -han señalado- hicieron en el acto de conciliación previo a la presentación de la querella.

"Sabíamos que una vez se presentara, se produciría la admisión a trámite porque es lo habitual en este tipo de querellas", han apuntado desde el diario, que ha recordado que "en cualquier caso, la mera apertura de la causa no prejuzga la culpabilidad de los querellados". "Nosotros -han insistido- defenderemos nuestra inocencia en los tribunales". EFE

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