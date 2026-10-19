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Salvamento desembarca en El Hierro a 145 personas de un cayuco detectado al sur de la isla

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Las Palmas de Gran Canaria, 19 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha desembarcado la madrugada de este lunes en La Restinga a 145 personas que navegaban en un cayuco que fue detectado al sur de El Hierro.

Tras las dos expediciones auxiliadas este domingo en esta isla, a la que arribaron 309 personas, tres de ellas fallecidas, según el recuento final ofrecido por el 112, este lunes ha vuelto a actuar la Salvamar Diphda.

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Su tripulación ha acompañado a puerto a un nuevo grupo formado por 132 hombres, cinco mujeres y ocho menores de origen subsahariano.

Las 145 personas han llegado a La Restinga a las 6:25 horas en buen estado de salud y acompañados por esta embarcación de Salvamento Marítimo, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal. EFE

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