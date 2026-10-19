Pocos incidentes durante la noche en Mallorca, Ibiza y Formentera, pese a la alerta roja

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Palma, 19 oct (EFE).- Mallorca, Ibiza y Formentera han registrado solo 16 incidentes por el temporal de lluvia y viento en la noche del domingo al lunes, a pesar de la alerta roja por riesgo grave decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la madrugada para la mayor de las Islas Baleares.

En concreto, en Mallorca se han contabilizado, desde las 22 horas del domingo a las 6.30 horas de este lunes, dos caídas de árboles y se ha llevado a cabo una intervención preventiva por riesgo de hundimiento de un edificio.

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Al igual que en la jornada del domingo, durante la noche la mayoría de incidentes, once, se han producido en la isla de Ibiza, con tres inundaciones de establecimientos, cuatro caídas de árboles, el corte de una carretera, un vertido en un inmueble, una intervención por riesgo de inundación en un comercio y el cierre del puerto.

Según ha informado la Consellería de Presidencia del Govern balear, competente en materia de Emergencias, en Formentera ha habido una inundación de la vía pública y una "interrupción de servicios básicos" a lo largo de la noche.

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Si se contabilizan todos los incidentes relacionados con el temporal desde la noche del sábado hasta primera hora de la mañana del lunes, concentrados principalmente en Ibiza y Formentera, suman 113, han indicado las mismas fuentes.

El Govern balear ordenó para la jornada de este lunes la suspensión de todas las actividades lectivas en los centros de enseñanza de Mallorca y las Pitiusas.

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La Aemet rebajó de rojo a naranja durante la madrugada el nivel de riesgo por lluvias en Mallorca y la previsión del organismo meteorológico es que se mantenga el peligro por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en Ibiza y Formentera hasta las 15 horas y en Mallorca hasta las 12 horas.

En Menorca, donde inicialmente se preveía el nivel amarillo, el grado de riesgo se ha elevado a naranja entre las 7 y las 9 horas, con posibilidad de precipitaciones acumuladas de 50 litros por metro cuadrado en una hora. EFE

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