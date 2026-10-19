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'La Velada del Año' de Ibai Llanos se retransmitirá en Netflix los próximos tres años

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Madrid, 19 oct (EFE).- El evento de boxeo entre creadores de contenido 'La Velada del Año', lanzado por Ibai Llanos, se retransmitirá en Netflix durante los próximos tres años, es decir, las ediciones de 2027, 2028 y 2029, en una estrategia que pretende ampliar su alcance a una audiencia global.

Netflix ha anunciado este lunes a través de un comunicado que el evento iniciará una nueva etapa en la plataforma de 'streaming' a partir de 2027.

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Hasta ahora, 'La Velada del Año' se había retransmitido principalmente en Twitch, a través del canal de Ibai Llanos y, en 2026, había ampliado su distribución a YouTube y TikTok.

Llanos ha señalado en un comunicado que este traspaso a la plataforma permite "hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible".

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El creador de contenido ha recordado también los orígenes del evento en 2021, que tuvo lugar en una sala de conciertos de Barcelona, "sin saber hasta dónde podía llegar" y que, en cinco años, han conseguido que lo vean millones de personas.

La quinta edición (2025) alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos, y la audiencia media ha pasado de cerca de un millón en 2021 a más de seis millones en 2026, según Netflix.

Además, desde la plataforma destacan la evolución de 'La Velada', que ha pasado de ser un evento de boxeo entre creadores de contenido a convertirse en un espectáculo de gran formato que combina deporte, música y entretenimiento, y que reúne a algunas de las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica.

Su crecimiento, señala Netflix, también se ha reflejado en su dimensión presencial, ya que en su primera edición presentaba un formato reducido, pero ha conseguido llenar algunos de los mayores estadios de España, como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla. EFE

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