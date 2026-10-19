La surcoreana An Se-young se convierte en la jugadora de bádminton con más titulos, 47

Guardar

Redacción deportes, 19 oct (EFE).- La surcoreana An Se-young, campeona olímpica en París 2024, se ha convertido en la jugadora con más títulos en categoría individual de bádminton, con 47, después de conquistar el Abierto de Dinamarca, lo que deshace el empate que tenía con la indonesia Susi Susanti.

An Se-young, de 24 años, ganó ayer, domingo, a la japonesa la japonesa Akane Yamaguchi en la final disputada en la ciudad danesa de Odense, por lo que pasa a liderar en solitario el ránking de victorias, informa la Federación Mundial de Bádminton (BWF, por sus siglas en inglés). en su web.

PUBLICIDAD

La jugadora surcoreana, quien el pasado mes de agosto conquistó su segundo campeonato del mundo tras el de 2023, estaba empatada con Susanti, quien ganó 46 títulos hasta su retirada en 1999.

En tercera posición del listado histórico, con 39 títulos, está la española Carolina Marín, quien dejó la competición el pasado año al no lograr recuperarse del todo de la grave lesión de rodilla que sufrió en la semifinal de París 2024.

PUBLICIDAD

"Quiero hacer historia y batir récords, aunque me concentro en cada partido. Esa es mi motivación. El público me apoya y me alegra que disfrute de cada partido que juego", señaló An al término de la final del torneo danés, que supone su sexto título en esta temporada en el BWF World Tour.

El ránking de títulos se contabiliza desde 1989 y excluye las competiciones regionales, según el criterio fijado por la BWF. EFE