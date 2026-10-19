La polaca Maja Chwalinska se sitúa a las puertas del 'top 10'

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Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- La tenista polaca Maja Chwalinska, ganadora este domingo del torneo de Wuhan (China), se ha situado en la undécima posición de la clasificación de la WTA, que sigue liderada por la kazaja Elene Rybakina por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La primera victoria de su carrera le reporta a la finalista en Roland Garros el premio de situarse en el mejor puesto de su vida tras una semana pletórica que comenzó en la posición 22.

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Los puestos de privilegio permanecen inalterables, con Rybakina firme en el número uno con 9.196 puntos, por los 7.550 de Sabalenka y los 6.306 de la rusa Mirra Andreeva.

Entre las españolas, Cristina Bucsa sigue en el puesto 38, Paula Badosa baja al 61 y Kaitlin Quevedo al 79, mientras que Jessica Bouzas asciende al 96; en tanto que la colombiana Camila Osorio retrocede al 68 y la mexicana Renata Zarazúa al 94. EFE

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