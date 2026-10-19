La denunciante del alcalde de Algeciras: "El miedo ha cambiado de bando"

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Algeciras (Cádiz), 19 oct (EFE).- La joven militante de Nuevas Generaciones del PP que ha denunciado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por una presunta agresión sexual, ha confesado en una carta abierta que, si algo le frenó de denunciar antes los hechos, fue el temor "a lo que vendría después" y ha asegurado que, a pesar de que "parte de esos miedos se han hecho realidad", ahora "el miedo ha cambiado de bando".

La joven militante, cargo de confianza en la Oficina de Atención al Mayor del Ayuntamiento, ha publicado en el periódico Europa Sur una carta abierta a sus vecinos de Algeciras para pedir que sus opiniones sobre el caso vayan acompañadas "de responsabilidad, de empatía y de un mínimo de humanidad".

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"Se está cuestionando por qué he tardado tres meses en denunciar. Si algo me ha frenado, ha sido precisamente el miedo. Miedo a lo que vendría después, a tener que enfrentarme a todo esto, a que se cuestionara mi palabra y a leer comentarios como algunos de los que hoy estoy leyendo. Miedo a que, además de afrontar lo sucedido, tuviera que defenderme públicamente de quienes no conocen mi historia. Y, desgraciadamente, parte de esos miedos se han hecho realidad", ha explicado la denunciante.

En la carta señala que no quiere convencer a nadie, pero que le gustaría que "antes de escribir según qué cosas, nos parásemos un momento a pensar en el daño que pueden causar nuestras palabras. Detrás de una denuncia hay una persona. Una persona que siente, que sufre, que tiene una familia, que tiene miedo y que también tiene derecho a intentar recuperar su vida".

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A las personas que cuestionan su testimonio les dice que entiende su defensa de una persona que ha sido alcalde de Algeciras durante 15 años porque ella también lo conoce desde hace 15 años "y jamás me habría imaginado que llegara a pasarme algo así".

"Me duele especialmente leer determinados comentarios de mujeres. No lo digo desde el rencor, sino desde la tristeza de pensar que quizá no somos conscientes del daño que podemos hacer cuando juzgamos a otra mujer sin conocer su historia", añade.

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La joven ha sido citada a declarar por la titular del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia, en la que relata que el alcalde le tocó el pecho en su despacho de la alcaldía el pasado julio mientras supuestamente le explicaba como autoexplorarse para la detección de posibles tumores. EFE