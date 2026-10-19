La C.Valenciana en aviso rojo por lluvia de hasta 300 litros, y otras dos en nivel naranja

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Madrid, 19 oct (EFE).- La Comunidad Valenciana se mantendrá hoy hasta las 10 horas en aviso rojo (peligro extraordinario) por lluvias de hasta 300 litros en 24 horas en puntos del litoral norte de Alicante y del litoral sur de Valencia, mientras que Baleares y Cataluña se encuentran en nivel naranja (peligro importante), también por fuertes precipitaciones.

Se suman en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. También las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y por precipitaciones la isla canaria de El Hierro.

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En el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia se podrán acumular en una hora 90 litros por metro cuadrado, y en el transcurso de doce horas se podrá llegar a 200 litros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Además de por fuertes lluvias hasta las 10 horas, Alicante y Valencia están en nivel amarillo de riesgo (peligro bajo) por vientos, tormentas y temporal marítimo a lo largo del día.

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Asimismo, la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana está en nivel amarillo por precipitaciones, tormentas y mala mar.

Se suman a la Comunidad Valenciana, bajo aviso meteorológico de nivel naranja con peligro importante, otros dos territorios: Baleares, por lluvias y tormentas, y Cataluña, por precipitaciones.

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Además, Cataluña está en nivel amarillo por otras inclemencias como tormentas y fenómenos costeros.

En Cataluña se activarán avisos de color naranja por precipitaciones en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona a partir de las 16 horas; se prevén acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

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En el caso de Lleida, también en la comunidad catalana, la alerta por lluvias y tormentas será de nivel amarillo.

En el archipiélago balear se prevén acumulaciones de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 15 horas. Los acumulados podrán alcanzar entre 100 y 160 litros por metro cuadrado en doce horas. EFE

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