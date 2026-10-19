Faried: Soy capaz de adaptarme a cualquier sitio

Vitoria, 19 oct (EFE).- El pívot de Kosner Baskonia Kenneth Faried aseguró este lunes que es “capaz” de adaptarse a cualquier sitio en la pista y se mostró feliz por cómo le han acogido en Vitoria.
El norteamericano recordó en una entrevista publicada por el club vasco, que ha vivido “quince años de baloncesto recorriendo diferentes países”.
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“El baloncesto entró en mi vida nada más nacer, básicamente. Mi madre y mi padre me contaron que, cuando yo era pequeño, me pusieron en la cuna balones del mismo tamaño pero de distintos colores, y que yo fui a por el naranja, que era el de baloncesto”, rememoró el veterano jugador que creció en New Jersey.
“Crecer allí era duro. Mucha gente no consigue salir, no llega a ver cumplidos sus sueños, y mucha acabó en la calle en lugar de seguir persiguiendo sus sueños”, explicó.
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Dio mucho valor al Campeonato del Mundo que consiguió en España en 2014. “En aquel momento nadie creía en el equipo que teníamos, y desde luego nadie creía en mí. Todos pensaban que yo iba a ser solo un jugador de entrenamiento de Estados Unidos”, remarcó orgulloso.
“Convertirme en titular, ser campeón y además uno de los cinco mejores jugadores del torneo fue simplemente increíble”, opinó el interior baskonista.
Kenneth Faried repasó su periplo por distintos países. “Irme a China fue simplemente porque soy capaz de adaptarme a cualquier sitio”, recordó, aunque admitió que “fue un choque cultural enorme”. “Tuve que adaptarme como un camaleón”, consideró el pívot azulgrana, que intenta “ser respetuoso” pero manteniendo sus propios principios.
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Consideró Puerto Rico como su casa y Rusia, China y Taiwán “como una parada”.
Reconoció que cuando llegó a Grecia, sintió que había encontrado “un nuevo hogar”, pero se convirtió en otra parada.
“No me gusta decir adiós, me gusta decir hasta luego, porque creo que la vida te da otra oportunidad de cerrar el círculo”, dijo Faried, un jugador muy humano que siempre llevó consigo a su familia de una forma o de otra.
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“Hemos aprendido que somos más fuertes juntos vayamos donde vayamos”, explicó y solo tuvo buenas palabras para su nuevo hogar.
“Estar en Vitoria es otra bendición. La afición me ha aceptado como uno más y para mí eso es todo lo que quiero”, afirmó. EFE
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jd/asc
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