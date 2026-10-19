El Real Madrid, único equipo español que ganó en Anfield en los últimos cinco años

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Vila-real (Castellón), 19 oct (EFE).- El estadio de Anfield, donde el Villarreal se enfrentará este martes al Liverpool en la tercera jornada de la Liga de Campeones, se ha convertido en un escenario complicado para los equipos españoles, ya que desde 2021, únicamente el Real Madrid ha logrado ganar en el feudo del conjunto inglés.

El equipo madrileño se impuso por un contundente 2-5 en febrero de 2023, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Posteriormente, confirmó su clasificación para la siguiente ronda con una nueva victoria, esta vez por la mínima, en el Santiago Bernabéu.

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Desde entonces, el balance de los otros siete enfrentamientos disputados en Anfield por clubes españoles se salda con seis victorias del conjunto británico -las cuatro últimas de forma consecutiva- y un empate, con un balance goleador de 12 tantos a favor del Liverpool y tres en contra.

Entre los equipos españoles que han visitado el mítico estadio inglés en los últimos años figuran el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

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El conjunto castellonense cayó ante el Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2021-2022, tanto en el encuentro de ida, disputado en Anfield (2-0), como en la vuelta, celebrada en el estadio de la Cerámica (2-3).

Por su parte, el Atlético de Madrid ha perdido en sus tres últimas visitas al campo inglés dentro de la competición europea: por 2-1 en la presente campaña, por 3-2 en la temporada anterior y por 2-0 en la edición 2021-2022.

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El Real Madrid, pese a su victoria en 2023, también ha sufrido derrotas recientes en Anfield. El conjunto blanco perdió por 1-0 en la temporada pasada y por 2-0 en la campaña 2024-2025, mientras que en los cuartos de final de la edición 2020-2021 empató sin goles.

No obstante, a lo largo de la historia, varios equipos españoles han conseguido conquistar Anfield, entre ellos el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Sevilla, el Celta de Vigo y el Valencia. EFE

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epb/cta/og