El Gobierno aprueba mañana 45 millones para 2.000 nuevas plazas de vivienda universitaria

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Madrid, 19 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para crear 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias.

Así lo ha apuntado este lunes durante la firma de la declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario que ha sido firmado por el Ejecutivo y las entidades representativas del Rectorado y de los estudiantes.

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Este real decreto, que no necesitará convalidación parlamentaria, estaba pendiente de ser aprobado y ha ido consensuado por todas las partes y con él la Universidad Autónoma de Madrid recibiría 13,36 millones, el Campus de Albacete de la UCLM 8,19 millones, la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 6,5 millones, la Universidad de Burgos 5,94 millones, la Jaume I de Castellón 4,45 millones, la Universidad de Jaén 3,56 millones y el Ayuntamiento de Lleida 2,97 millones. EFE

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