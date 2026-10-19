El Circuit de Barcelona-Catalunya cierra un acuerdo multianual con la Indycar

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Barcelona, 19 oct (EFE).- El Circuit de Barcelona-Catalunya ha alcanzado un acuerdo multianual con la IndyCar para incorporar una carrera de la competición norteamericana a su calendario, según ha adelantado este lunes El Periódico y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación.

A falta de confirmación oficial, la primera carrera de la IndyCar en el trazado de Montmeló (Barcelona) se celebrará en julio de 2027 y se incluirá en el calendario regular de la competición. EFE

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