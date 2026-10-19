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Davidovich sube 13 puestos en la clasificación de la ATP y se sitúa decimotercero

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Redacción deportes, 19 oct (EFE).- El español Alejandro Davidovich subió trece plazas en la clasificación de la ATP y se sitúa en la decimotercera posición de la misma tras imponerse el domingo en el Master 1.000 de Shanghái a su compatriota Rafael Jódar.

Esta es la mejor clasificación histórica de Davidovich tras los 950 puntos cosechados en China.

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El malagueño ganó su primer Master 1.000 frente a Jódar, que, asimismo, sube dos puestos, hasta el undécimo, en el ranking de la asociación profesional que sigue comandada por el italiano Jannik Sinner.

Este ya ha anunciado que no volverá a competir hasta el próximo año debido a una lesión en la rodilla derecha, un hecho que llevará al transalpino a perder el número uno a manos del alemán Alexander Zverev, semifinalista en China, que suma ahora 10.070 puntos por 10.950 de Sinner.

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Otro español, Carlos Alcaraz mantiene la tercera plaza con 5.610 puntos por delante de su verdugo en el Abierto de los Estados Unidos, el norteamericano Ben Shelton, cuarto con 4.720; y el ruso Daniil Medvedev, semifinalista en Shanghái, que gana una plaza en la clasificación y tiene 3.660 unidades.

El italiano Flavio Cobolli es sexto, con 3.640, ganando una puesto en la clasificación.

Por su parte, Jódar suma 575 puntos tras el torneo de esa ciudad china y se sitúa delante del serbio Novak Djokovic, duodécimo con 3.090, con Davidovich detrás.

Otro español, Dani Mérida, se alza hasta la 42º plaza escalando dos con 1.195 unidades, mientras que sus compatriotas Jaume Munar, Martín Landaluce, que sube seis, y Pablo Carreño figuran en los puestos 51º con 1.010; 67º, con 822; y 74º, con 773 unidades. EFE

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