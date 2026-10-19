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Ayuso acusa al "señor de la Moncloa" de querer "quemar las calles"

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Madrid, 19 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes por la noche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de organizar todas las protestas que se dirigen contra ella: "El señor de la Moncloa ha decidido quemar las calles".

En una entrevista en el programa Horizonte, de Cuatro, Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez, que "se ha colocado en la extrema izquierda", ha decidido "reventar Madrid" porque él sabe que no puede pisar la calle y quiere que no lo haga ella tampoco.

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La presidenta madrileña se ha referido de esta forma al "escrache" que ha sufrido hoy en el Palacio de Santoña por centenares de manifestantes que participaban en una protesta en la cercana Consejería de Educación madrileña, en el contexto de la huelga indefinida que comenzó la semana pasada en la educación pública de la región.

Ha explicado que se trataba de "un grupo de gente muy violenta, increpando e insultado" y que lo que más le ha preocupado de la tensa situación vivida era que fueran agredidos los propios policías antidisturbios -que lograron que pudiera salir del edificio- o sufriera algún daño "la propia gente que pasaba por allí".

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Para Díaz Ayuso, las protestas registradas hoy en Madrid responden a una "huelga política" que se ha activado tras la convocatoria de elecciones generales.

Según la presidenta madrileña, Sánchez tiene un mal perder y se va a ir del Gobierno "quemándolo todo". "Desde hace varias elecciones, cuando la izquierda va a perder, siempre suceden cosas anómalas", ha afirmado. EFE

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