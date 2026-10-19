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Arnaldo Otegi ofrece a EH Bildu para "cerrar el paso a un Gobierno de 'FeiVox'"

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San Sebastián, 19 oct (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este lunes que la tarea de su formación a partir de las próximas elecciones generales será continuar su labor de defensa de Euskal Herria y de los intereses de sus "mayorías populares" y "cerrar el paso a un Gobierno de 'FeiVox'" si está en su mano.

Otegi ha hecho esta reflexión durante un acto celebrado en el palacio de congresos Kursaal de San Sebastián para presentar las candidaturas de EH Bildu a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras ser aprobadas el pasado fin de semana por su militancia con una media del 97 % de los votos emitidos.

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Oihana Etxebarrieta por Gipuzkoa, Oskar Matute por Bizkaia y portavoz en el Congreso, y Mikel Otero por Álava, son los cabezas de lista en las planchas de EH Bildu al Congreso, junto a Eneka Maiz que la encabezará en Navarra.

En cuanto al Senado, las candidaturas están lideradas por la secretaria de Organización de la coalición Sonia Jacinto en Gipuzkoa, la exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica Idurre Bideguren en Bizkaia -a la que la dirección propone de portavoz en esta cámara-, Josu Estarrona que repite en Álava, y Floren Aoiz en Navarra.

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Durante su intervención, el líder de EH Bildu, que ha comparecido junto a los integrantes de las planchas, se ha referido a ellos como los senadores y diputados que "harán imposible un gobierno autoritario en el Estado" si "está en las manos de EH Bildu" tras los comicios. EFE

(Foto)

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