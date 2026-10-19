2-0. España debuta con victoria ante México

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Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- La selección española ganó este lunes a la de México por 2-0 en su debut en el Mundial sub-17 femenino que se disputa en Marruecos gracias a los goles de Carolina Ferrera y Elena Vizuete.

El partido estuvo muy igualado durante todo el primer tiempo. México tuvo un buen inicio, trató de generar ocasiones, pero las españolas se adelantaron en el marcador en el minuto 42, cuando Elena Vizuete lanzó un balón que rechazó la portera mexicana, Ania López, y Carolina Ferrera lo aprovechó para marcar.

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Tras el descanso, en el minuto 48, Elena Vizuete recibió el balón en la banda derecha, se fue perfilando hacia la izquierda y desde fuera del área probó suerte y lanzó un disparo que, tras dar en un poste, entró en la portería de México (2-0).

Después de ese tanto, las de Miguel Gamero se hicieron fuertes en defensa para evitar que el combinado español se distanciará más en el marcador.

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Con esta victoria, España sumó sus primeros tres puntos en el Grupo F, que comparte con Australia, Chile y México, y su próximo partido será ante el conjunto australiano el jueves 22 de octubre. EFE