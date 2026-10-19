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13-23. Jordan Love lleva al triunfo a los Packers sobre los Cowboys

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Redacción Deportes, 18 oct (EFE).- Jordan Love lideró este domingo, con dos anotaciones, la victoria de los Green Bay Packers 13-23 sobre los Dallas Cowboys en partido de la semana seis de la temporada de la NFL.

Love, quien tuvo una anotación por pase y una por acarreo, sumó 276 yardas; sufrió una intercepción y fue capturado tres veces.

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Con Dallas, Dak Prescott pasó para 258 yardas, un 'touchdown'; fue interceptado en dos ocasiones y capturado en una.

Los Packers fueron dominantes en el tiempo ofensivo desde la primera mitad.

En el periodo inicial tomaron ventaja de 0-7 gracias a la conexión de Love con Matthew Golden en una anotación que coronó una serie de más de seis minutos en la que recorrieron 90 yardas en 14 jugadas.

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Green Bay reiteró ese dominio en el segundo cuarto con una serie que consumió más de ocho minutos en 15 jugadas en las que llevaron el balón 73 yardas, pero se quedaron a dos yardas de las diagonales, por lo que se conformaron con un gol de campo de 25 yardas que convirtió Trey Smack para poner el marcador 0-10.

El ataque de los Cowboys tuvo problemas para ejecutar con precisión. Prescott fue interceptado en el inicio del segundo periodo en una jugada en la que buscaba a CeeDee Lamb, pero Evan Williams se anticipó a robar el ovoide.

La defensiva de los Packers volvió a interceptar a Prescott antes del descanso, de nuevo en una acción en la que el pasador de Dallas buscaba a CeeDee Lamb resbaló, Brandon Cisse aprovechó para quedarse con el balón para regresar a su ofensiva al campo.

El acierto lo aprovechó Love para establecer una ofensiva que concluyó con un viaje a la zona pintada en una jugada personal que los alejó 0-17 antes del descanso.

Los Cowboys rompieron el cero en su primera serie del tercer cuarto, lo consiguieron luego de recorrer 46 yardas en nueve jugadas gracias a un acarreo de Javonte Williams, que los acercó 7-17.

El equipo de Matt LaFleur respondió con un gol de campo de Trey Smack que los distanció 7-20.

En el periodo final los Packers volvieron a mover el balón. Recorrieron 38 yardas en nueve jugadas, pero una vez más fallaron en su intento de llegar a las diagonales.

Recurrieron a un gol de campo de 29 yardas que hizo bueno Trey Smack que afianzó la ventaja de 7-23.

Dallas anotó a 44 segundos del final con un envío hacia Ryan Flournoy, en una reacción tardía que dejó el marcador 13-23 para Packers. EFE

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