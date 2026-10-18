Espana agencias

Vox pide al Constitucional inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo sobre la 'ley de nietos'

08/10/2026 El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
08/10/2026 El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
Guardar

Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un escrito de personación en el que pide inadmitir el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra las resoluciones del Tribunal Supremo relativas a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El Defensor del Pueblo interpuso un recurso de amparo ante el TC por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas gracias a la 'ley de nietos', solicitando medidas cautelarísimas, según explicó el organismo en un comunicado difundido este viernes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Vox considera que el recurso del Defensor del Pueblo es "prematuro" porque no se ha agotado la vía judicial ordinaria. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido recuerda que el plazo de personación para que los afectados puedan presentar alegaciones se mantendrá abierto hasta el 22 de octubre.

Por otro lado, la formación ha argumentado que "no se ha acreditado una lesión constitucional actual" ni se ha justificado suficientemente "la especial trascendencia constitucional del recurso".

PUBLICIDAD

"Se limita a discrepar de una ponderación que la Sala Tercera hizo dos veces, de forma motivada y con voto particular", ha subrayado Vox, que a su vez ha defendido que las medidas acordadas por el Supremo "buscan preservar la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral, sin anular la nacionalidad española ni establecer una exclusión definitiva de los electores afectados".

En este sentido, ha recordado que el Alto Tribunal apreció un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Por todo ello, Vox ha solicitado la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación, así como el rechazo de las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por el Defensor del Pueblo, al considerar que "podrían comprometer la correcta conformación del censo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre".

La llamada 'ley de nietos' es una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad, entre otros supuestos, a españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista por razones políticas y cuyos descendientes perdieron la nacionalidad por causa de dicho exilio.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

La alimentación encabeza la lista de partidas que más se disparan en diciembre, a lo que se le suman los regalos, el ocio y la lotería. Vigilar y planificar estos gastos puede evitar que las celebraciones terminen desequilibrando las cuentas domésticas

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Qué es el ‘pinkwashing’: la polémica de las empresas que usan la concienciación contra el cáncer de mama como marketing comercial

Octubre es el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por lo que miles de personas, organizaciones y marcas se cuelgan un lazo rosa para sumarse a la lucha contra la enfermedad

Qué es el ‘pinkwashing’: la polémica de las empresas que usan la concienciación contra el cáncer de mama como marketing comercial

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

José Manuel Felices, doctor: “Nunca comas chicle después de comer, retrasa tu digestión y te pone la barriga como un globo”

El especialista explica cómo este hábito puede afectar al aparato digestivo y cuánto tiempo recomienda esperar antes de mascar chicle

José Manuel Felices, doctor: “Nunca comas chicle después de comer, retrasa tu digestión y te pone la barriga como un globo”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

DEPORTES

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla