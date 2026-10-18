Victor Campenaerts gana el Tour Eneco y Tim Merlier, la última etapa

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Redacción Deportes, 18 oct (EFE).- El belga Victor Campenaerts (Visma) ganó este domingo el Tour Eneco en Países Bajos y su compatriota Tim Merlier, del equipo Soudal, se impuso al esprint en la quinta y última etapa.

Merlier, ganador también de la primera etapa, logró la victoria en la de este domingo por delante del neerlandés Dylan Groenewegen, del Unibet Rose Rockets, y el Italiano Davide Donate, del Red Bull-Bora.

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Campenaerts lideró la clasificación general con doce segundos de ventaja sobre el neerlandés Wessel Mouris. El neozelandés Finn Fisher-Black, del Red Bull-Bora, cerró el podio. EFE