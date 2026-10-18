Velimir Perasovic: "El equipo se vino mentalmente abajo en el último cuarto"

Guardar

Santa Cruz de Tenerife, 18 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, ha lamentado la desconexión de su equipo en el último cuarto de la derrota ante La Laguna Tenerife, después de haber competido durante tres periodos, y ha señalado que las malas decisiones en ataque y defensa terminaron por condenar a los vitorianos, que encajaron cerca de 30 puntos en los diez minutos finales.

"Hemos defendido bien hasta el último cuarto, pero cuando ellos empatan el partido el equipo se vino mentalmente abajo y tomamos malas decisiones en ataque y en defensa", ha explicado el técnico, que ha reconocido que el encuentro fue disputado hasta ese tramo final, en el que los aurinegros supieron aprovechar su oportunidad para decantar el marcador.

PUBLICIDAD

Perasovic ha comparado este desenlace con el sufrido en el anterior compromiso europeo en Polonia, aunque ha considerado que ambos partidos tuvieron características diferentes, ya que el Baskonia llegó a disponer de seis puntos de ventaja en el último cuarto ante el Tenerife antes de encajar un parcial que permitió a los locales ponerse por delante y cambiar por completo la dinámica del encuentro.

Apuntó que el conjunto tinerfeño supo aprovechar su velocidad y su capacidad para jugar, mientras que el Baskonia echó en falta los rebotes ofensivos y las segundas opciones que sí había encontrado en el partido anterior, además de una mayor concentración en momentos decisivos, como el último minuto antes del descanso, cuando los vitorianos pasaron de tener dos puntos de ventaja a marcharse por detrás.

PUBLICIDAD

Incidió también en que el equipo necesita «un poco más de cabeza» en las posesiones importantes, con ataques más largos y menos precipitaciones, y ha reconocido que la falta de concentración impidió mantener la calma cuando el Tenerife tomó la iniciativa en el marcador.

Por último, el técnico ha avanzado que Kotsar podría regresar la próxima semana, mientras que la recuperación de Duarte requerirá de más tiempo y no estará disponible para los próximos partidos, por lo que el Baskonia seguirá condicionado por las ausencias en el inicio de una temporada con un calendario exigente, después de haberse presentado con diez este en el Santiago Martín. EFE

PUBLICIDAD

AM/arh