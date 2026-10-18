Salvamento acompaña a El Hierro a unas 150 personas de cayuco detectado al sur de la isla

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Las Palmas de Gran Canaria, 18 oct (EFE).- Salvamento Marítimo acompaña a esta hora al puerto de La Restinga a un nuevoo cayuco detectado por el SIVE al sur de esta isla y en el que se estima que viajen unas 150 personas.

Un eco del SIVE alertó a las 12.05 horas de la presencia de esta embarcación cuando se encontraba a 22 kilómetros al sur de El Hierro y a su encuentro partió la Salvamar Navia, han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

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La tripulación de Salvamento Marítimo acompaña a estas personas a tierra, como hizo esta madrugada otra de la Salvamar Diphda.

Esa expedición la conformaban cien hombres, 25 mujeres y seis menores de edad procedentes de Gambia, Guinea Conakry y Bissau, Mali, Ghana, Senegal, Burkina Faso y Camerún.

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Dos de ellos llegaron muertos tras una travesía de siete días que comenzó en la localidad pesquera de Gunjur, al sudoreste de Gambia.

Otros siete fueron trasladados a centros sanitarios por las heridas que presentaban tras el duro viaje: seis al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, y otro al Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, al que fue evacuado en helicóptero. EFE

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