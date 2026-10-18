Rescatan a 27 migrantes de una patera a 9 millas al oeste de Cabrera

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Palma, 18 oct (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado esta mañana a 27 migrantes de origen subsahariano en una patera a 9 millas al oeste de Cabrera.

El rescate ha sido a las 10.58 horas y han participado, además de Salvamento Marítimo, agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil y de la Unidad de Fronteras del Puerto de Palma, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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Este rescate se ha producido cuando Baleares está en alerta por un episodio de meteorología adversa con lluvias torrenciales, tormentas y mala mar.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 376 pateras con 6.804 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE