Ocho detenidos y tres toneladas de hachís incautados de una narcolancha en Huelva

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Huelva, 18 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e intervenido más de 3.000 kilos de hachís repartidos en un total de 76 fardos tras interceptar una narcolancha frente a la costa de Mazagón (Huelva).

Los hechos, según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado, ocurrieron la mañana del 14 de octubre, después de que se detectara una embarcación sospechosa por medios de vigilancia y se activara un dispositivo de interceptación y abordaje coordinado con el Servicio Marítimo Provincial de Huelva y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

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Una vez localizada la embarcación, los agentes confirmaron visualmente que transportaba numerosos bultos que parecían ser fardos de hachís.

La tripulación de la embarcación, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a gran velocidad y comenzó a realizar bruscas maniobras, con lo que puso en grave riesgo tanto su integridad como la de los agentes, al tiempo que comenzó a arrojar al mar varias petacas de gasolina.

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Finalmente, la interceptadora Río Tiétar de la Guardia Civil alcanzó a la narcolancha, lo que hizo posible abordarla y detener a sus ocho tripulantes, así como aprehender un total de 76 fardos de hachís, con un peso de 3.040 kilos.

También se intervino la embarcación semirrígida, dotada con cuatro motores de gran potencia, así como varias garrafas de carburante que aún quedaban en su interior.

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Toda la tripulación ha sido detenida por delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, contrabando, contra la seguridad colectiva en su modalidad “petaqueo” y desobediencia grave a agentes de la autoridad. EFE

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