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Nuevo aviso ES-Alert en Almería ante posible alerta roja por lluvias

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Almería, 18 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha enviado de forma preventiva un nuevo mensaje a través del sistema ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de las comarcas del Poniente, Almería capital y Levante almeriense, ante el riesgo de que se registren lluvias muy intensas durante la próxima madrugada.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado a través de sus redes sociales que esta medida de anticipación se adopta porque, si bien la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene actualmente el aviso naranja en estas zonas, existe la "posibilidad de que evolucione a aviso rojo".

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El texto de la alerta de Protección Civil que ha irrumpido en las pantallas de los dispositivos afectados, redactado tanto en español como en su correspondiente traducción al inglés, informa textualmente a la ciudadanía: "Activado aviso naranja por lluvias con posibilidad de alcanzar valores para nivel rojo".

Ante este escenario meteorológico, la notificación remitida a los residentes de 50 municipios almerienses a través de la Red de Alerta Nacional insta expresamente a los vecinos a que extremen la prudencia y eviten cualquier tipo de desplazamiento innecesario por el territorio.

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Asimismo, el mensaje solicita a la población que consulte los consejos preventivos a través del enlace web institucional facilitado y recuerda que, en caso de emergencia, deben contactar inmediatamente con el teléfono 112. EFE

mma/dmg/luc

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