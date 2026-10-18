La tormenta causa 27 cancelaciones de vuelos y 16 desvíos en el aeropuerto de Ibiza

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Ibiza, 18 oct (EFE).- La fuerte tormenta registrada este domingo ha provocado 27 cancelaciones y 16 desvíos de vuelos en el aeropuerto de Ibiza hasta las 19.00 horas, con afectaciones a vuelos nacionales e internacionales, según la información facilitada por el organismo gestor Aena a EFE.

Aena ha indicado que las operaciones se ha paralizado durante poco más de dos horas por las intensas precipitaciones y la acumulación de agua en el campo de vuelos.

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La primera interrupción de la operativa se ha producido entre las 10.00 y las 11.00 horas por motivos de seguridad.

Posteriormente, los trabajos de achique de agua en varias zonas del campo de vuelos han obligado a detener de nuevo las operaciones entre las 11.15 y las 12.15 horas.

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Durante ese segundo periodo de interrupción, el balance ha sido de 16 desvíos y 5 cancelaciones.

La operativa ha quedado restablecida una vez finalizadas las actuaciones necesarias, aunque las afectaciones acumuladas a lo largo de la jornada ascendían a las 19.00 horas a 27 cancelaciones y 16 desvíos.

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La tormenta también ha provocado incidencias en distintas zonas de la terminal de Ibiza y en el exterior de las instalaciones. El aparcamiento P1 ya se encuentra operativo, mientras que el aparcamiento Express mantiene una de sus dos entradas en servicio.

De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activa la alerta naranja durante este lunes en las Pitiusas, cuando se han suspendido por precaución las clases en los centros escolares y en la UIB. EFE

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