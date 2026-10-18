La Real da la campanada ante el Barcelona y el Atlético arrolla al Madrid CFF

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La Real Sociedad dio la campanada este domingo al remontar al líder Barcelona para imponerse por 2-1 por segunda temporada consecutiva en Zubieta, en el cierre de la séptima jornada de la Liga F, en la que el Atlético de Madrid arrolló a la revelación del campeonato, el Madrid CFF, con una primera parte sublime (4-0).

El vigente campeón de las últimas siete Ligas regresaba al escenario de su última derrota. El 2 de noviembre de 2025 cayó por 1-0 y, casi un año después, volvió a tropezar en el mismo campo, aunque nada hacía presagiar ese desenlace. En el primer minuto, Patri Guijarro aprovechó un mal despeje de la zaga ‘txuri-urdin’ para batir a Estensoro y adelantar al conjunto azulgrana.

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La Real, que todavía no había conseguido enderezar el rumbo tras la dimisión de su técnico, Arturo Ruiz, pocos días antes del inicio de la competición, y que ocupaba la penúltima posición de la tabla, no se vino abajo. El conjunto donostiarra encontró la respuesta en una jugada trenzada entre Ainhoa Marín y Nerea Eizagirre que culminó Cecilia Marcos para restablecer la igualdad.

La remontada se completó antes del descanso, cuando Ainhoa Marín firmó el 2-1 y desató la sorpresa en Zubieta. El Barcelona se veía por primera vez en la temporada por detrás en el marcador, pero no encontró la fluidez ni las ideas necesarias para revertir la situación. En el minuto 84 reclamó un penalti sobre Esmee Brugtsaun, pero la colegiada mantuvo su decisión tras revisar la acción.

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La derrota, la primera del curso para el conjunto azulgrana, vuelve a evidenciar que Zubieta se le resiste. Pese al tropiezo, el Barcelona conserva el liderato, aunque ve reducida a dos puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que el sábado venció al Espanyol (3-1) y se queda en solitario con la segunda plaza.

El conjunto blanco también salió beneficiado del triunfo del Atlético de Madrid en el derbi ante un Madrid CFF que llegaba como una de las revelaciones del campeonato y que se llevó un duro golpe tras el parón de selecciones.

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El equipo rojiblanco cimentó su victoria en una primera parte sobresaliente, en la que concentró los cuatro tantos. Synne Jensen abrió el marcador en el minuto 17 y después se sumaron los goles de Celia Segura y Fiamma Benítez, de penalti, antes de que la propia Jensen firmara el 4-0 en el tiempo añadido.

El parón no sentó igual de bien al Sevilla y al Alavés Gloriosas, que firmaron un empate (1-1) que no les permite alejarse de la zona baja de la clasificación, en un duelo muy equilibrado y con escasas ocasiones.

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Rosa Márquez adelantó al conjunto hispalense antes del descanso con un disparo desde fuera del área. Tras la reanudación, el equipo vitoriano encontró el empate con un tanto de Ainhoa Guallar, cuyo centro tocó en una defensora y acabó colándose en la portería.

El Eibar no pudo prolongar su buen inicio de temporada y cayó ante un Deportivo de La Coruña más efectivo (2-3), que dominó buena parte del encuentro, aunque acabó sufriendo para asegurar los tres puntos.

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La solidez defensiva había sido una de las claves del conjunto armero, segundo equipo menos goleado de la categoría tras el Barcelona, pero Millene Cabral logró romper esa resistencia antes del descanso. Con ventaja en el marcador, María García y Lucía Pardo ampliaron la renta hasta el 0-3 y parecían dejar el encuentro sentenciado.

Sin embargo, el Eibar no se rindió y, con todo perdido, se volcó al ataque para poner en apuros al conjunto gallego. Los tantos de Nerea Sánchez y Carla Andrés apretaron el marcador y llevaron la incertidumbre hasta los últimos minutos, en los que el Deportivo tuvo que resistir para conservar una victoria que le permite acercarse a la zona media de la clasificación. EFE

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avm/sab