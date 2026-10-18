Espana agencias

La Real da la campanada ante el Barcelona y el Atlético arrolla al Madrid CFF

Guardar

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La Real Sociedad dio la campanada este domingo al remontar al líder Barcelona para imponerse por 2-1 por segunda temporada consecutiva en Zubieta, en el cierre de la séptima jornada de la Liga F, en la que el Atlético de Madrid arrolló a la revelación del campeonato, el Madrid CFF, con una primera parte sublime (4-0).

El vigente campeón de las últimas siete Ligas regresaba al escenario de su última derrota. El 2 de noviembre de 2025 cayó por 1-0 y, casi un año después, volvió a tropezar en el mismo campo, aunque nada hacía presagiar ese desenlace. En el primer minuto, Patri Guijarro aprovechó un mal despeje de la zaga ‘txuri-urdin’ para batir a Estensoro y adelantar al conjunto azulgrana.

PUBLICIDAD

La Real, que todavía no había conseguido enderezar el rumbo tras la dimisión de su técnico, Arturo Ruiz, pocos días antes del inicio de la competición, y que ocupaba la penúltima posición de la tabla, no se vino abajo. El conjunto donostiarra encontró la respuesta en una jugada trenzada entre Ainhoa Marín y Nerea Eizagirre que culminó Cecilia Marcos para restablecer la igualdad.

La remontada se completó antes del descanso, cuando Ainhoa Marín firmó el 2-1 y desató la sorpresa en Zubieta. El Barcelona se veía por primera vez en la temporada por detrás en el marcador, pero no encontró la fluidez ni las ideas necesarias para revertir la situación. En el minuto 84 reclamó un penalti sobre Esmee Brugtsaun, pero la colegiada mantuvo su decisión tras revisar la acción.

PUBLICIDAD

La derrota, la primera del curso para el conjunto azulgrana, vuelve a evidenciar que Zubieta se le resiste. Pese al tropiezo, el Barcelona conserva el liderato, aunque ve reducida a dos puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que el sábado venció al Espanyol (3-1) y se queda en solitario con la segunda plaza.

El conjunto blanco también salió beneficiado del triunfo del Atlético de Madrid en el derbi ante un Madrid CFF que llegaba como una de las revelaciones del campeonato y que se llevó un duro golpe tras el parón de selecciones.

El equipo rojiblanco cimentó su victoria en una primera parte sobresaliente, en la que concentró los cuatro tantos. Synne Jensen abrió el marcador en el minuto 17 y después se sumaron los goles de Celia Segura y Fiamma Benítez, de penalti, antes de que la propia Jensen firmara el 4-0 en el tiempo añadido.

El parón no sentó igual de bien al Sevilla y al Alavés Gloriosas, que firmaron un empate (1-1) que no les permite alejarse de la zona baja de la clasificación, en un duelo muy equilibrado y con escasas ocasiones.

Rosa Márquez adelantó al conjunto hispalense antes del descanso con un disparo desde fuera del área. Tras la reanudación, el equipo vitoriano encontró el empate con un tanto de Ainhoa Guallar, cuyo centro tocó en una defensora y acabó colándose en la portería.

El Eibar no pudo prolongar su buen inicio de temporada y cayó ante un Deportivo de La Coruña más efectivo (2-3), que dominó buena parte del encuentro, aunque acabó sufriendo para asegurar los tres puntos.

La solidez defensiva había sido una de las claves del conjunto armero, segundo equipo menos goleado de la categoría tras el Barcelona, pero Millene Cabral logró romper esa resistencia antes del descanso. Con ventaja en el marcador, María García y Lucía Pardo ampliaron la renta hasta el 0-3 y parecían dejar el encuentro sentenciado.

Sin embargo, el Eibar no se rindió y, con todo perdido, se volcó al ataque para poner en apuros al conjunto gallego. Los tantos de Nerea Sánchez y Carla Andrés apretaron el marcador y llevaron la incertidumbre hasta los últimos minutos, en los que el Deportivo tuvo que resistir para conservar una victoria que le permite acercarse a la zona media de la clasificación. EFE

avm/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las lluvias de la DANA Adam: la Aemet emite un aviso especial para el domingo y el lunes, que serán “los días más adversos del episodio”

El litoral mediterráneo ha sido el epicentro de actuación de la dana Adam este fin de semana, elevando a alerta roja por peligro extraordinario en el sur valenciano y en el norte alicantino

Última hora de las lluvias de la DANA Adam: la Aemet emite un aviso especial para el domingo y el lunes, que serán “los días más adversos del episodio”

Patti Smith llega a Oviedo entre gaitas y fans para inaugurar la semana de los Premios Princesa de Asturias

La artista estadounidense ofrecerá dos conciertos en Gijón y Oviedo, se reunirá con estudiantes y protagonizará un homenaje coral a su himno ‘People Have the Power’

Patti Smith llega a Oviedo entre gaitas y fans para inaugurar la semana de los Premios Princesa de Asturias

Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”

Ambos pugilistas llegan con más de un año de inactividad, aunque en contextos diferentes

Canelo Álvarez se sincera y confiesa lo que espera de Mbilli en su pelea por el título mundial: “Nuestros estilos son perfectos”

El hermano de Lady Di habla con Javi de Hoyos: “La reina Isabel II entendió que Diana aportaba algo especial a la familia real británica”

El conde Charles Spencer ha mantenido una conversación con el creador de contenido para ‘D Corazón’

El hermano de Lady Di habla con Javi de Hoyos: “La reina Isabel II entendió que Diana aportaba algo especial a la familia real británica”

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

La alimentación encabeza la lista de partidas que más se disparan en diciembre, a lo que se le suman los regalos, el ocio y la lotería. Vigilar y planificar estos gastos puede evitar que las celebraciones terminen desequilibrando las cuentas domésticas

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

ECONOMÍA

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

DEPORTES

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”

Diomande ante una oportunidad de oro: vía libre en la banda izquierda con Vinicius fuera de juego cuatro partidos

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Sevilla

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”